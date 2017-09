To jest nowy bohater Meksyku. Ten dzielny labrador uratował kilkadziesiąt osób [VIDEO]

To jest nowy bohater Meksyku. We wtorkowy wieczór Meksyk nawiedziło trzęsienie ziemi, w wyniku którego śmierć poniosło ponad 240 osób. Ratownicy wlaczyli z skutkami tego kataklizmu. Jednak nie dali by rady gdyby nie bohaterski labrador o imieniu Frida. To ten pies pomagał ratownikom, którzy poszukiwali zaginionych pod gruzami zawalonych budynków.

Tragedia jaka spotkała Meksyk była jednym z głównych tematów na całym świecie. W wyniku potężnego trzęsienia ziemi zginęło ponad 240 osób. Ratownicy medyczni, którzy poszukiwali zaginionych pod gruzami zawalonych budynków, mieli pełne ręce roboty. W akcje poszukiwawczej uczestniczył również pies.

Frida to suczka rasy labrador, pracuje ona dla Mexican Navy’s (SEMAR) Canine Unit. Dzięki swoim niezwykłym zdolnościom wiechu, dzięki niej udało się uratować aż 52 osoby. Jak czytamy w Daily Mail w tym tygodniu dzięki umiejętnościom Fridy, uratowano 12 poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w Meksyku.

Frida ma specjalny strój ratownika. Ubierana jest w specjalne gogle oraz buty, które chronią jej łapy przez zranieniem. Dzięki swojej zwinności i zmysłom węchu pies potrafi dotrzeć do wielu miejsc, w które człowiek fizycznie nie ma jak się dostać.

Dla usprawnienia ratowania ludzi, na jej grzbiecie jest zamontowana specjalna kamerka.

– Gdyby nie Frida, z pewnością nie udałoby nam się uratować wielu ludzkich istnień. Ten pies ma niesamowite zdolności – mówił jeden z ratowników z jednostki SEMAR.

Według amerykańskich służb geologicznych, epicentrum wstrząsów znajdowało się w odległości około 8 kilometrów na południowy wschód od miasta Atencingo w stanie Puebla na głębokości ponad 50 km. Agencja Reutera podaje, że wstrząsy osiągnęły poziom 7,1 w skali Richtera.

Władze Meksyku mówią o 248 ofiarach śmiertelnych trzęsienia ziemi. Z informacji udzielonych przez burmistrza miasta Miguela Angela Macareny wynika, że zniszczone zostały 44 budynki – część z nich runęła w gruzach, inne są tylko uszkodzone.

W wielu miejscach wybuchły pożary. Ratownicy medyczni prowadzą akcję poszukiwawczą i próbują uwolnić ludzi uwięzionych w budynkach. W wyniku zawalenia się budynku szkoły podstawowej w Meksyku zginęło co najmniej 30 osób w tym minimum 22 dzieci oraz 2 nauczycieli.

Poniżej nagrania z bohaterskim labradorem.

Źródło: Daily Mail/ Wprost/ Wolność24