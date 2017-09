Apokaliptyczne sceny w stolicy Meksyku. Już 149 zabitych. „To był potężny kataklizm” [VIDEO]

Według najnowszych danych meksykańskiej agencji ochrony cywilnej, we wtorkowym trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,1 st. w środkowym Meksyku zginęło co najmniej 149 osób.

Najwięcej ofiar śmiertelnych (55) było w stanie Morelos, położonym na południe od stolicy kraju, miasta Meksyk – poinformował na Twitterze Luis Felipe Puente szef agencji. W stolicy zginęło co najmniej 149 osób – dodał.

Czytaj też: Firma z Polski podbija świat. Wysyłają miliony sztuk swojego produktu do 38 państw świata

W stanie Puebla, w którym znajdowało się epicentrum wstrząsów zginęły 32 osoby a co najmniej 10 w otaczającym stolicę stanie Meksyk. Trzy osoby zginęły na wybrzeżu Pacyfiku w stanie Guerrero.

Jak poinformował burmistrz miasta Meksyk Miguel Angel Mancera, co najmniej 44 budynki legły w gruzach, lub zostały poważnie uszkodzone. Zanotowano liczne lokalne pożary, z uszkodzonych instalacji ulatnia się gaz. Zawaliły się m. in. bloki mieszkalne, szkoła, fabryka i supermarket. Duże zniszczenia wystąpiły w modnej dzielnicy Roma.

Ruiny budynków przeszukują ekipy ratownicze i ochotnicy poszukując uwięzionych w nich ludzi.

Doniesienia mówią również o ludziach uwięzionych w gruzach zawalonych budynków w mieście Cuernavaca na południe od stolicy kraju.

Wtorkowe trzęsienie ziemi było najtragiczniejsze, jakie nawiedziło Meksyk od kataklizmu sprzed 32 lat (19 września 1985 r.) kiedy wstrząsy o magnitudzie 8,1, zabiły według różnych szacunków od 5 do 40 tys. osób. Epicentrum znajdowało się wówczas na Ocenie Spokojnym, 350 km na południowy wschód od stolicy kraju.

Gubernator stanu Puebla Tony Galil poinformował na Twitterze, że w mieście Cholula zniszczone zostały budynki, w tym wieże kościołów.

Lokalne stacje telewizyjne pokazują zdjęcia, na których widać zniszczone budynki w mieście Meksyk oraz samochody przygniecione odłamkami gruzu. Swoją działalność zawiesiła meksykańska giełda. Zamknięte zostało również stołeczne lotnisko. Meksykańskie władze wezwały mieszkańców do stosowania się do zaleceń służb bezpieczeństwa i umożliwienia przeprowadzania akcji ratowniczych.

Według amerykańskiej służby geologicznej (USGS) trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,1, a jego epicentrum znajdowało się w stanie Puebla, 123 km na południowy wschód od miasta Meksyk.

Wcześniej we wtorek w stolicy kraju odbyły się ćwiczenia na wypadek trzęsienia ziemi.

Jak zaznaczyła agencja AP, znaczna część miasta Meksyk wybudowana jest na dnie dawnego jeziora, którego gleba potęguje wstrząsy, powodując, że odczuwalne są nawet te oddalone o kilkaset km od miasta.

7 września w trzęsieniu ziemi w Meksyku zginęło 65 osób. Wstrząsy miały magnitudę 8,2 a ich epicentrum znajdowało się na Pacyfiku w odległości ok. 100 km od miasta Tonala w stanie Chiapas. W stolicy nie było zniszczeń; zakołysały się tam jednak budynki. Jak stwierdził sejsmolog USGS Paul Earle, wtorkowe trzęsienie ziemi to nie są wstrząsy wtórne żywiołu sprzed 11 dni.

🔴 Niesamowicie groźnie to wygląda. Trzęsienie ziemi #Meksyk #mexicoearthquake (via @KeithWalkerNews ) pic.twitter.com/6p3Ngy8MQN

Mexico hit by a 7.1 earthquake, in the 32nd anniversary of deadly '85 #earthquake #sismocdmx #Sismo #ciudaddemexico #MexicoCity pic.twitter.com/eJWKHqMDl8

— Carlos De Niz (@CarlosDe_Niz) September 19, 2017