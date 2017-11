Był Długi Marsz, była rewolucja kulturalna, teraz czas na rewolucję toaletową. Chiny wchodzą w XXI wiek

Przewodniczący Chińskiej Reoubliki Ludowej Xi Jinping ogłosił wzmożenie wielkiej „rewolucji toaletowej”. Ambitny program ma przenieść Państwo Środka na nowy poziom cywilizacyjny. W całym kraju trwa wielka budowa nowoczesnych szaletów.

Xi Jinping wezwał władze do zajęcia się palącym kraj problemem, jakim jest brak odpowiedniej ilości publicznych toalet. Poprawie mają również ulec warunki w dotychczas funkcjonujących.

Przewodniczący stwierdził: Lokalne rządy są teraz bardziej świadome ważnej roli, jaką odgrywają toalety.

Według głowy najludniejszego państwa świata, toalety to ważny aspekt cywilizacyjny i nie można spychać tej kwestii na boczny tor.

Rewolucja ma objąć zarówno duże ośrodki miejskie, jak i wieś, gdzie warunki sanitarne są najgorsze.

Program ma również na celu poprawę atrakcyjności turystycznej kraju oraz wykorzenienie złych nawyków wśród władz i obywateli.

Zainicjowany w 2015 r. program, doprowadził do tej pory do wybudowania 63 tys. publicznych szaletów. Do 2020 ma powstać kolejne 64 tys.

Przewodniczący wydał niedawno specjalną instrukcję, w której pochwalił podejście zorientowane na

rozwiązywanie problemów technicznych.

Akcję zainicjowała w Chinach branża turystyczna, której przedstawiciele od lat zmagali się z tragicznym stanem publicznych toalet.

Znając rozmach i pracowitość mieszkańców Państwa Środka można spodziewać się dobrych wyników „rewolucji toaletowej”

Źródło: polsatnews.pl