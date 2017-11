Kim Dzong Un ma nową, potężną broń. Korea Północna może przeprowadzić niebezpieczne cyberataki

Korea jest zdolna do przeprowadzenia cyberataków, a rządy muszą się chronić, ostrzega jeden z czołowych ekspertów ds. bezpieczeństwa. Twierdzenie to pojawiło się na krótko po tym, jak FBI ogłosiło, że to hakerzy z Phenianu mają stać za atakiem złośliwego oprogramowania znanego jako FALLCHILL.

Choć zamknięty dla świata zewnętrznego kraj słynie z przestarzałych systemów internetowych, nie oznacza to, że nie jest w stanie przeprowadzić cyberataku.

Ataki cybernetyczne są łatwiejsze do rozpoczęcia. W pewnym stopniu tego typu ataki mogą uchodzić za doskonałą alternatywę dla ataków wojskowych. Po co ryzykować ogólnoświatowe represje, dokonując publicznego ataku za pomocą pocisku, kiedy mogliby rozpocząć atak cybernetyczny – mówi Edward Whittingham, były policjant, wykwalifikowany prawnik i założyciel Partnerstwa na rzecz Przeciwdziałania Oszustwom Biznesowym.

Słowa Whittinghama potwierdził Christian Leuprecht, profesor Royal Military College of Canada i Queen’s University w wypowiedzi dla Global News.

Tanim sposobem, który może spowodować spustoszenie, jest atak w cyberprzestrzeni, ponieważ koszty są minimalne – mówi.

W czasach narastających napięć między USA a Koreą Północną, cyberataki mogą stanowić idealną broń dla dyktatora.

Kraj ma być mocno zaangażowany w cyberprzestępczność. Południowokoreański prawodawca twierdził, że Północ zhackowała południowo-koreańskie ministerstwo obrony we wrześniu 2016 r. i ukradła wiele danych.

Whittingham dodaje jak ważne jest, by rządy były przygotowane i chroniły się przed tego typu atakami.

Nie mamy jeszcze do czynienia z cyberatakiem, który skutecznie sparaliżowałby rząd, ale nie oznacza to, że jest to niemożliwe. Jest wysoce nieprawdopodobne, aby Korea Północna rozpoczęła atak, który byłby w stanie okaleczyć rząd na tym etapie, ale rządy są również świadome potrzeby ochrony samych siebie.

Źródło: express.co.uk