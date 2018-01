Opublikowano zdjęcia ocalonej Revol ze szpitala. Pojawiły się wątpliwości, czy faktycznie była w tak tragicznym stanie

Do sieci trafiły właśnie fotografie odmrożonych nóg i rąk Elizabeth Revol. W sieci zawrzało i wielu Internautów wyrażało wątpliwości, co do tego, czy Revol była w bardzo złym stanie. Czy zdjęcia rozwiały ich wątpliwości?

Polska ekipa ratownicza Adam Bielecki i Denis Urubko, którzy mieli zdobyć K-2, porzucili swoją misję i ruszyli uwięzionym na ratunek na Nanga Parbat Revol i Mackiewiczowi.

Ekipa ratunkowa w niesamowitym tempie pokonała piekielnie trudną trasę w nocy. Ostatecznie uratowano tylko Revol, co udało się dzięki temu, że Francuzka zeszła najpierw do położonej prawie 1000 metrów niżej bazy, a później wyruszyła na spotkanie ratownikom.

Ostatecznie, przez warunki pogodowe, Bielecki i Urubko wrócili na dół z Revol i porzucili misję ratowania Mackiewicza. W sieci od razu pojawili się jednak zwolennicy teorii spiskowych, którzy zaczęli zastanawiać się dlaczego Revol zostawiła Mackiewicza i dlaczego ratownicy po niego nie ruszyli, już po spotkaniu z Francuzką.

Ich podejrzenia podsycał dodatkowo fakt, że dotychczasowe wypowiedzi Revol są bardzo enigmatyczne. Francuzka powiedziała jedynie, że kiedy zostawiała Mackiewicza ten był w stanie prawie agonalnym i nie było z nim właściwie żadnego kontaktu.

Teraz opublikowano zdjęcia, które pokazują w jakim stanie była Francuzka. Choć już na lotnisku w Islamabadzie było widać, że Revol jest skrajnie wycieńczona, wychudzona i wyziębiona, dopiero zdjęcia ze szpitala oddają rozmiar obrażeń.

W materiale dla francuskiej telewizji do obrażeń himalaistki odniósł się lekarz. Revol ma odmrożenia czwartego, najwyższego możliwego, stopnia. Nie jest wykluczone, że w tym przypadku konieczna będzie amputacja.

