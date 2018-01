Bunt lekarzy paraliżuje służbę zdrowia. Planowe zabiegi odwołują nawet szpitale dziecięce

3546 lekarzy rezydentów i specjalistów wypowiedziało umowy, na mocy których wyrażali zgodę na przedłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo. To najnowsze dane na temat wypowiadania klauzul opt-out, przekazane we wtorek przez biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia. Skutki są już widoczne.

Z powodu braku lekarzy Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku wstrzymał planowe zabiegi i operacje – poinformowała we wtorek dyrektor placówki prof. Anna Wasilewska. Szpital szuka lekarzy chętnych do pracy. Jest jedyną specjalistyczną placówką w Podlaskiem, która leczy dzieci.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wypowiedzenia klauzuli opt-out złożyło 1889 rezydentów i 1657 innych lekarzy w całej Polsce. W tych placówkach, w których klauzulę wypowiedziała znaczna część lekarzy, istnieje ryzyko problemów z obsadą dyżurów.

Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską, w Polsce jest ponad 131,5 tys. lekarzy i ponad 35,8 tys. dentystó posiadających prawo wykonywania zawodu .

Od października lekarze i przedstawiciele innych zawodów medycznych prowadzą protest, domagając się m.in. zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB od 2021 r. oraz wzrostu wynagrodzeń. Lekarze zapowiedzieli, że w placówkach na terenie całego kraju będą wypowiadać klauzulę opt-out (jej podpisanie jest przez dobrowolne i oznacza zgodę na wydłużenie czasu pracy, dzięki czemu szpitale mogą zapewnić obsadę lekarską przez całą dobę).

W tym szpitalu w Białymstoku, tzw. klauzule opt-out wypowiedziało na koniec grudnia 8 lekarzy i 26 rezydentów (dane urzędu wojewódzkiego). Klauzula opt-out jest odrębną umową – z miesięcznym terminem wypowiedzenia – na mocy której lekarz zgadza się na wydłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo. Dzięki temu szpitale mogą zapewnić całodobową opiekę lekarską nad pacjentami, wyznaczając m.in. grafik dyżurów lekarskich.

Wasilewska poinformowała, że grafik dyżurów lekarzy w szpitalu jest ułożony do połowy stycznia, placówka szuka lekarzy: głównie anestezjologów, pediatrów, ortopedy, okulisty, specjalisty chorób zakaźnych lub osoby, która chce się specjalizować w tej dziedzinie. Dodała, że szpital chce rozmawiać z „każdym” lekarzem zainteresowanym pracą.

W Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w ciągu tygodnia odbywa się zazwyczaj – średnio – około stu różnych zabiegów planowych. Czasem w ciągu dnia przeprowadzanych jest ok. 20 różnych zabiegów. Przełożonych jest 90-95 proc. zabiegów. Szpital prosi o kontakt rodziców dzieci, które mają planowane zabiegi i zabiegi w znieczuleniu, o wcześniejszy kontakt i informuje, że zabiegi się nie odbędą się i nie wiadomo, kiedy będą mogły się odbyć.

Lekarzy brakuje także na szpitalnym oddziale ratunkowym. Dyrektor UDSK mówi, że na SOR są lekarze, ale potrzeba ich więcej niż obecnie szpital ma do dyspozycji. Dziennie na SOR trafia ok. 120-150 dzieci.

Dyrektor podlaskiego oddziału NFZ w Białymstoku Maciej Olesiński mówił we wtorek w Polskim Radiu Białystok, że NFZ dostał informacje od dyrektorów szpitali w regionie, że „generalnie we wszystkich podlaskich szpitalach nie przewiduje się, by po 1 stycznia pacjenci odczuli problem”.

„Zapewniono nas, że bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców jest zabezpieczone, świadczenia będą realizowane” – mówił Olesiński i dodał, że „nie powinno z tym być większych problemów”. Takie zapewnienie NFZ dostał także z UDSK, choć szpital poinformował NFZ, że mogą być opóźnienia w realizacji zabiegów planowych – mówił Olesiński. Zaznaczył jednak, że „nie ma mowy o tym”, żeby pacjenci wymagający pomocy byli „w jakikolwiek sposób zagrożeni”.

Źródło: PAP

