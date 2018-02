Były więzień niemieckich obozów zaorał kłamliwą narrację. „Mówią, że społeczeństwo polskie sprzyjało temu. Zawracanie głowy” [VIDEO]

„Na kanale „German Death Camps”, w serwisie YouTube, został opublikowany krótki film z wypowiedzią więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych, Leszka Zabłockiego” – podaje se.pl. Zabłocki w emocjonalny sposób mówił o tzw. „pomyłkach” językowych w kontekście „polskich obozów śmierci”, które stały się narracją mającą na celu wybielenie Niemców za zbrodnie Holokaustu.

Zabłocki, który sam był ofiarą Niemców podczas II wojny światowej, stanowczo wypowiedział się na temat rzekomej współpracy Polaków z okupantem w odniesieniu do Holokaustu.

„Mówią, że społeczeństwo polskie sprzyjało temu. Zawracanie głowy, bo wcale tak nie było. Tylu, którzy pomagali Żydom, ilu jest Polaków, to nie znajdzie się w żadnej innej narodowości. Władze francuskie Vichy same wyłapały Żydów i oddały je w ręce Niemców. Władze litewskie same likwidowały Żydów w Ponarach koło Wilna. Żydzi słowaccy, wszyscy, trafiłem na nich na Majdanku, przy pomocy władz słowackich zostali oddani w ręce Niemców. Jedynie w Polsce było coś takiego jak Żegota, czyli organizacja, która miała na celu pomoc Żydom, nigdzie w żadnym innym państwie takiej organizacji nie było. Także to jest jedna z metod wybielania, wybielania się narodu niemieckiego, usiłowań wybielenia się narodu niemieckiego, i później bezmyślnie często podchwytywana przez różnych działaczy na zachodzie” – rzeczowo bronił honoru Polaków.

Zabłocki podczas wojny był żołnierzem Związku Jaszczurczego. We wrześniu 1942 roku został aresztowany i wylądował na Pawiaku. Później trafił do trzech obozów koncentracyjnych: KL Lublin (Majdanek), KL Gross-Rosen i KL Flossenbürg (Leitmeritz).

