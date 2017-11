Co łączy wszystkich gigantów biznesowych? Tych pięć nawyków pozwala osiągnąć sukces

Jaki jest wspólny mianownik dla działań rekinów biznesu? Michael Simmons, przedsiębiorca i autor książek oraz artykułów w takich pismach, jak Time, Forbes czy Fortune, zebrał w swojej publikacji wszystkie ich nawyki i metody pracy.

Zainteresowało go to, co robią najlepsi biznesmeni, by znaleźć się tam, gdzie są teraz. Jak się okazuje ich nawyki są dalekie od stereotypowych wyobrażeń o etyce pracy ludzi sukcesu.

Za rzeczy na które pozwalają sobie największe nazwiska ze świata biznesu, przeciętny pracownik niemal natychmiast straciłby pracę. Bowiem często odchodzą od codziennych obowiązków szefa, by poświęcić czas na działania, które tylko pozornie nie wiążą się z biznesem. W efekcie osiągają mniej w ciągu dnia, ale znacznie więcej przez całe życie.

Przykładem jest Warren Buffet, który będąc szefem firmy zatrudniającej setki tysięcy pracowników, jak sam twierdzi 80 proc. swojego czasu poświęca na czytanie i myślenie. Jedyną skrupulatnie zaplanowaną rzeczą jest wizyta u fryzjera.

Prowadzenie dzienników

Naukowcy uważają, że zapisywanie swoich myśli pozwala je uporządkować, a także pozwala nam też lepiej myśleć o złożonych tematach, które mają dziesiątki wzajemnie powiązanych części. Biznesmeni często porównują efekty swoich prac z pierwotnymi założeniami w licznych notatkach. Swoje zapiski przechowywał między innymi Peter Drucker.

Drzemki

Simmons zebrał opinie naukowców, którzy doradzają, by robić sobie drzemkę w ciągu dnia. Pozwala ona poprawić jakość nauki, polepszyć pamięć, świadomość, kreatywność i wydajność. Godzina snu w ciągu dnia daje podobne efekty, jak ośmiogodzinny sen w nocy. Drzemki w ciągu dnia chętnie ucinali sobie: John D Rockefeller (codziennie po obiedzie), Napoleon Bonaparte (przed bitwami), Margaret Thatcher (jedna godzina dziennie), Leonardo da Vinci (wiele razy w ciągu dnia).

Spacery

Zaledwie kwadrans spędzony na spacerze po parku może czynić cuda. Badania przeprowadzone na osobach powyżej 65 roku życia wykazały, że 15 minut tego wysiłku obniża śmiertelność o 22 procent. Regularne spacery urządzali sobie między innymi Beethoven, Charles Dickens, Friedrich Nietzsche, Gandhi czy Winston Churchill, który do entuzjastów zdrowego trybu życia z pewnością nie należał.

Czytanie

To najtańszy oraz najbardziej powszechny i skuteczny sposób edukacji. Kiedy Elon Musk był młodszy, czytał 2 książki tygodniowo. Zuckerberg czyta jedną na dwa tygodnie. Jest to częsty nawyk u milionerów.

Konfrontacja

Wielkie umysły bardzo często potrzebują konfrontacji, która spełnia rolę stymulacji intelektualnej i elementu twórczego. Tak działali choćby państwo Curie, Lennon i McCartney, Jobs i Wozniak. Daniel Kahneman i Amos Tversky, laureaci Nobla z psychologii opracowali nową teorię ekonomiki behawioralnej podczas ożywionych dyskusji na spacerach. J.R.R. Tolkien i C.S. Lewis dzielili się swoimi pracami podczas specjalnie rezerwowanych spotkań się w pubie. Szczególnie ważną rolę spełniają podróże, które stawiają nas w zupełnie nowym otoczeniu, wpływają na przyswajanie nowego sposobu myślenia i uczą obserwacji.

Simmons podkreśl, iż ludzie biznesu, których przypadki analizuje, nie nabyli owych nawyków wraz ze znalezieniem się na szczycie, lecz praktykują je przez całą swoją karierę.

Źródło: innpoland.pl