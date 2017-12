Co z tym rządem? Terlecki: „Premierem może Kaczyński, skład rządu może za tydzień…” Kolejny odcinek serialu „Rekonstrukcja”

Jarosław Kaczyński jako premier, to rozwiązanie najbardziej naturalne, ale bierzemy też pod uwagę przekierowanie naszych działań z polityki na gospodarkę; wybór ekipy, która będzie realizować ten plan należy do prezesa PiS i do Komitetu Politycznego PiS – powiedział szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Terlecki był pytany w czwartek w TVP Info o słowa rzeczniczki PiS Beaty Mazurek, która powiedziała, że przy rekonstrukcji rządu będzie się dobierać kadry stosownie do kierunku zmian i że te zmiany będą nastawione na gospodarkę.

– Rzeczywiście chcemy trochę przesterować kierunek naszych działań. Dotąd koncentrowaliśmy się na sprawach politycznych, prawnych, ustrojowych; teraz czas zająć się gospodarką, a także, skoro osiągnęliśmy tak dobre wyniki, to powinny one przełożyć się na życie naszych obywateli. To jest cel na następne dwa lata – powiedział polityk PiS.

Według niego, ten cel „wymaga pewnego przeorganizowania ekipy, która zarządza państwem”. – I to zrobimy właśnie teraz, rekonstruując rząd. Natomiast co do szczegółów, nazwisk, konkretów, to nic na ten temat nie powiemy – zaznaczył Terlecki.

Pytany, czy w partii rozważa się, aby prezes PiS został premierem, Terlecki powiedział: „To jest oczywiście rozwiązanie najbardziej naturalne”.

– Ale bierzemy też pod uwagę inne kwestie, także przekierowanie naszych działań z polityki na gospodarkę. Pozycja Jarosława Kaczyńskiego oczywiście w żaden sposób i w żadnych okolicznościach nie będzie podważona. Natomiast wybór ekipy, która będzie realizować ten plan, należy do niego i do Komitetu Politycznego PiS – powiedział szef klubu PiS.

Poinformował, że posiedzenie Komitetu Politycznego PiS rozpocznie się w czwartek o godz. 18., a wyjazdowe posiedzenie klubu PiS – o godz. 20.

– Będzie podjęta decyzja kierunkowa, nie będzie, myślę, komunikatu dla prasy ze składem przyszłego rządu, z tym musicie poczekać do przyszłego tygodnia – mówił Terlecki.

