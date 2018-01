Czy Komisja Etyki Poselskiej nałoży karę na Kaczyńskiego? Decyzja już niedługo [VIDEO]

W najbliższy wtorek Sejmowa Komisja Etyki rozpatrzy wniosek Ryszarda Petru. Były lider Nowoczesnej złożył pismo w sprawie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z dnia 18 lipca 2017 r., kiedy to prezes PiS nazwał opozycję zdradzieckimi mordami i kanaliami.

Nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego świętej pamięci brata. Zniszczyliście go, zamordowaliście, jesteście kanaliami – grzmiał z sejmowej mównicy Jarosław Kaczyński. Niżej zamieszczono nagranie tego wydarzenia.

Były szef Nowoczesnej złożył skargę do Sejmowej Komisji Etyki. Niedawno pojawiła się odpowiedź: Uprzejmie informuję, że na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2018 r., komisja etyki poselskiej rozpatrzy wniosek pana posła z dnia 19 lipca 2017 r. ws. dot. wypowiedzi oraz zachowania posła Jarosława Kaczyńskiego w dniu 18 lipca 2017 r. podczas rozpatrywania 2. punktu porządku dziennego: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Według Petru Kaczyński powinien przeprosić za swoje słowa. Prezes PiS stwierdził, że jego zachowanie nie mogło być inne. Pytany o swoje słowa wyznał: tu powiedziałem to w twardych słowach, ostrych, których nie wycofuję. Oczywiście, gdyby nie ten krzyk na sali , to być może byłoby to troszkę łagodniej, ale sens byłby ten sam: po prostu nie można przekraczać pewnych granic.

Ja sądzę, że każdy normalny człowiek, także pan, gdyby to dotyczyło pana brata, gdyby okoliczności były takie same albo podobne, w ten sposób by reagował – dodał Kaczyński.

Sejmowa Komisja Etyki może zastosować jedno z czterech rozwiązań. Jej członkowie mogą zwrócić Kaczyńskiemu uwagę, udzielić upomnienia lub nagany. Oczywiście możliwy jest scenariusz, w którym komisja uznam, że Kaczyński nie zrobił niczego złego. Decyzje komisji są ogłaszane publicznie.

