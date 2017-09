Eksperci ostrzegają: islamscy terroryści mogą zaatakować miasta dronami. Istnieje ryzyko zamachów z użyciem broni chemicznej i biologicznej

To tylko kwestia czasu kiedy dżihadyści nauczą się wykorzystywać drony do ataków na zachodnie miasta – twierdzą eksperci ds. terroryzmu, którzy wzięli udział w Konferencji Wywiadu i Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się w Waszyngtonie.

Drony mogą przenosić małe ładunki, które niekoniecznie będą zawierać materiały wybuchowe. Wg ekspertów drony moga też rozpylać trujące substancje.

– Dostępny na rynku dron, który jest w stanie unieść kamerę, może też zrzucać bomby – powiedział agencji informacyjnej McClatchy Friedrich Grommmes, niemeicki ekspert ds. terroru z BND. – Mogą być z trucizną, czy czymkolwiek groźnym, a dostępnym na rynku. nawet jeśli tylko niewiele osób ucierpi, to i tak posłuży to terrorowi – mówi Grommes.

Obawy są tym większe, iż w sierpniu australijska policja zdemaskowała spisek islamistów, którzy próbowali skonstruować urządzenie do rozpylania trucizny w gęsto zamieszkanych dzielnicach miast.

Według niemieckiego eksperta o ile terroryści nie są w stanie wyprodukować trującego gazu, to mogą skorzystać z innych niebezpiecznych substancji i używać ich razem z ładunkami wybuchowymi. – Być może powstrzymują się przed produkcją śmiertelnie niebezpiecznego gazu, bądź innych bardziej złożonych substancji, bo to, czego chcą to spektakularne eksplozje – mówi funkcjonariusz niemieckich służb BND.

Eksperci ostrzegają też by nie lekceważyć Al Kaidy, której działalność została ostatnio przesłonięta przez poczynania ISIS. Hamza bin Laden, syn zabitego Osamy opublikował ostatnio szereg wezwań do terrorystycznych ataków. Miałyby je przeprowadzać „samotne wilki”, pojedynczo działający terroryści nie związani z żadnymi dużymi strukturami. Taką taktykę stosują islamiści z ISIS.

