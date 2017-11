Bestie skazane! Kilkunastokrotnie w przeciągu lat wykorzystali seksualnie nieletnią, a do tego wyzywali ją i poili alkoholem

Trzech mężczyzn zostało skazanych po pierwszym procesie wszczętym na podstawie badań National Crime Agency. Chodzi o głośną sprawę długoletniego wykorzystywania seksualnego w brytyjskim Rotherham.

W ciągu kilku lat 38-letni Sajid Ali, 40-letni Zaheer Iqbal i 39-letni Riaz Makhmood wykorzystali nieletnią aż 15 razy!

Dodatkowo mężczyźni poili dziewczynę alkoholem i zachęcali ją do podejmowania czynności seksualnych.

W toku czynności procesowych, dziewczyna wyznała, że to co przeszła zrujnowało jej życie. Sprawcy zmusili ją do stosunków seksualnych, gdy dziewczyna miała zaledwie 12 lat.

To pierwszy proces, który jest wynikiem „Operacji Stovewood”, dochodzenia prowadzonego przez National Crime Agency (NCA) w sprawie seksualnego wykorzystywania dzieci i wykorzystywania seksualnego w Rotherham w latach 1997-2013.

Wydając wyrok trzem mężczyznom, sędzia David Dixon powiedział:

– Przestępstwa obejmowały wyzysk i znęcanie się przez was nad tą młodą, wrażliwą dziewczyną (…) Wyzywaliście ją i traktowaliście jak przedmiot.

W czasie procesu, wszyscy trzej sprawcy zaprzeczyli jakoby dopuścili się czynności karalnych na nieletniej, a jeden z nich Sajid Ali stwierdził nawet, że widzi dziewczynę pierwszy raz na oczy.

źródło: theguardian.com

