Francuskie media zmanipulowały wypowiedź Trumpa, aby dopiec Le Pen

Największe Francuskie media z dużą satysfakcją obwieszczały tytułami, że amerykański prezydent Donald Trump nie wie, kim jest Maryna Le Pen, kandydatka Frontu Narodowego na prezydenta Republiki. Europe 1, „Nouvel Observateur”, TV LCI, CNews i inne donosiły na czołówkach: „Donald Trump o Marynie Le Pen: nie znam”, „Nie znam Maryny Le Pen” itp. Nie ukrywano przy tym satysfakcji, bowiem kandydatka narodowej prawicy dość entuzjastycznie przyjęła zwycięstwo Donalda Trumpa, a jej partia uznała to za dobry znak możliwości wywrócenia pewnych układów i mainstreamu.

Dodatkowo informacja taka sugeruje też ograniczone horyzonty amerykańskiego prezydenta, co brzmi wyjątkowo miło dla ucha francuskiej, ale też każdej innej lewicy. Rzeczywistość okazała się trochę inna. Donald Trump w wywiadzie dla „Financial Times” został rzeczywiście zapytany o Marynę Le Pen i skutki wyborów we Francji. Odpowiedź jednak mocno zmanipulowano, bowiem amerykański prezydent powiedział: „naprawdę nie wiem, nie znam jej. Nigdy się nie spotkaliśmy. To mogą być interesujące wybory. Można się spodziewać, że wydarzenia zewnętrzne wpłyną na ich przebieg”. I tylko tyle.

Jednak „cóż to jest prawda” – zwłaszcza w trwającej we Francji kampanii wyborczej?