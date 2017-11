ISIS szaleje w Szwecji. Islamiści zhakowali radio i nadawali propagandową piosenkę

Islamiści ochoczo poczynają sobie w Szwecji. W godzinach porannych sygnał jednej z najpopularniejszych rozgłośni radiowych został przejęty przez hackera. Zamiast planowanego programu, szwedzcy odbiorcy mogli przez 30 minut słuchać przesłania islamistów z ISIS.

W radiu zapętlono piosenkę „For the sake of Allah”. Utwór ten jest bardzo często wykorzystywany przez islamistów m.in. podczas rekrutacji nowych członków.

Rozgłośnia MiX Megapol właśnie zakończyła emisję piosenki Eda Sheerana, gdy nagle program muzyczny został przerwany. Zamiast kolejnego utworu Szwedzi zaczęli odbierać piosenkę ISIS. Co więcej, rozgłośnia nie była świadoma tego, że sygnał został zhakowany. Informacje o tym fakcie dotarły dopiero po tym, gdy do siedziby radia dodzwonili się pierwsi zdezorientowani słuchacze.

Tysiące odbiorców przez ok. 30 minut słuchało propagandowe pieśni tzw. państwa islamskiego. Stacja potwierdziła, że nieznani dotąd sprawcy przejęli nadawany sygnał. Przedstawiciel radia przyznał w mediach, że to bardzo poważny incydent i o sprawie powiadomiono policje.

Sygnał został przechwycony na terenie Malmö, trzecim do wielkości mieście Szwecji. Pracownicy stacji oraz policja wciąż nie wiedzą, czy przejęcia sygnału dokonali islamiści powiązani z ISIS, czy może był to zwykły żart.

Szwecja boryka się z poważnymi problemami, które powoduje rosnąca społeczność muzułmańska. W oficjalnych przekazach ciężko jednak trafić na konkretne informacje. Władze zaprzeczają, że w niektórych miastach istnieją tzw. no-go zones. Strefy wyjątkowo niebezpieczne i właściwie zdominowane przez przybyszów.

Nieoficjalnie słyszy się o coraz bardziej napiętej sytuacji, wojnach gangów, napaściach oraz handlu bronią. Malmö zajmuje pod tym względem miejsce w ścisłej czołówce.

Warto dodać, że ok. 300 osób ze Szwecji dołączyło do szeregów tzw. państwa islamskiego. Czyni to z naszego zamorskiego sąsiada czołowy kraj, pod względem ochotników, którzy udali się walczyć w imię religii.

