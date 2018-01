Kończ już, oszczędź wstydu… Najwyższe papieskie odznaczenie – Order Świętego Grzegorza dla aborcjonistki

Lilianne Ploumen, holenderska propagatorka aborcji, otrzymała od najwyższe papieskie odznaczenie przyznawane osobom świeckim – Order Świętego Grzegorza.

Otrzymaniem orderu Plumen, była holenderska minister handlu i współpracy rozwojowej pochwaliła się na krótkim filmie w internecie. Od grudnia proaborcyjna działaczka może posługiwać się też tytułem Komandor Orderu Świętego Grzegorza.

Wcześniej zasłynęła zainicjowaniem utworzenia funduszu She Decides.

Organizacja zebrała 300 milionów dolarów na Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) i sieć zakładów ginekologicznych Planned Parenthood, w których masowo zabija się nienarodzone dzieci

Jej pomysł narodził się po tym jak prezydent Donald Trump zakończył finansowanie amerykańskiej sieci aborcyjnej Planned Parenthood z kieszeni amerykańskich podatników.

„Amerykańska polityka w sprawie aborcji jest klęską dla dziewcząt i praw kobiet. Polityką, której reszta świata musi się przeciwstawiać” – napisała w październiku 2017 roku w „Financial Times”.

„Powiedzieć, że Lilianne Ploumen jest „proaborcyjna” to skrajne niedopowiedzenie i nawet nie zbliża się do skandalicznej rzeczywistości jej aktywizmu” – ocenia portal Instytutu Lepanto.

Oprócz propagowania i wspierania zabójstw nienarodzonych dzieci, Komandor Ploumen wykazała się gorliwym wspieraniem żądań ruchów LGBT – zmiennopłciowych, homoseksualistów, lesbijek i tym podobnych.

– Prawa LGBTI to prawa człowieka – mówiła w ONZ we wrześniu minionego roku.

Doprowadziła m.in do tego, iż biedacy z Ugandy nie będą teraz otrzymywać międzynarodowej pomocy. To kara za to, że Uganda uchwaliła ustawę godzącą w związki jednopłciowe.

Sama zaś za swą działalność dostała nagrodę od papieża Franciszka.

Order Świętego Grzegorza Wielkiego został ustanowiony we wrześniu 1831 roku przez papieża Grzegorza XVI. Jest przyznawany za „osobistą służbę Stolicy Świętej i Kościołowi Rzymskokatolickiemu, poprzez szczególną pracę, wsparcie Stolicy Apostolskiej i dawanie doskonałego przykładu we własnych społecznościach i krajach”.

