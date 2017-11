Macierewicz tupnął, Niemcy się tłumaczą. „To zmieniony cytat i wyrwany z kontekstu.” Problem w tym, że minister jednak to powiedziała

Niemieckie ministerstwo obrony oświadczyło w sobotę, że krytykowany przez przedstawicieli polskiego rządu cytat z wypowiedzi szefowej resortu Ursuli von der Leyen został w mediach społecznościowych zmieniony i wyrwany z kontekstu.

„Cytat z wypowiedzi minister obrony został w mediach społecznościowych zmieniony i wyrwany z kontekstu” – czytamy w komunikacie rzecznika resortu Svena Janssena.

„Pani minister jasno wyraziła swoje uznanie dla polskiej historii i podkreśliła osiągnięcia Polski wraz z prekursorską rolą Solidarności” – oświadczyło niemieckie ministerstwo.

„Pani von der Leyen zaznaczyła, że w Unii Europejskiej chodzi o inkluzywny proces, by chronić i umacniać wspólne wartości UE oraz brać pod uwagę w dyskusji wszystkie stanowiska” – zaznaczono w komunikacie ministerstwa w Berlinie.

Wcześniej rzecznik niemieckiego MON odniósł się do tej sprawy w rozmowie z Reutersem.

Podczas dyskusji o Europie w telewizji publicznej ZDF w czwartek wieczorem von der Leyen, reagując na krytyczną ocenę sytuacji w Polsce i na Węgrzech ze strony innych uczestników, powiedziała, że chciałaby „wziąć w obronę kraje wschodnioeuropejskie”.

„Trzeba być świadomym tego, jaki wysiłek musieli podjąć Bałtowie, aby żyć w wolności, by stać się członkiem Unii Europejskiej, by spełnić kryteria strefy euro; jak dużo osiągnęła Polska, która z Solidarnością odgrywała rolę prekursora. Chcę kruszyć kopię o to, byśmy zbyt szybko nie rezygnowali (z krajów w Europie Środkowo-Wschodniej)” – mówiła minister.

Von der Leyen zaznaczyła, że jej dzieci studiowały w ramach wymiany Erasmus w Polsce w czasie, gdy doszło do zmiany władzy.

„Musimy wspierać ten zdrowy demokratyczny opór młodego pokolenia w Polsce” – powiedziała von der Leyen.

„Naszym zadaniem jest podtrzymywanie dyskursu, spieranie się z Polską i z Węgrami” – podkreśliła.

„Dlatego nie uważam, że powinniśmy iść do przodu w zbyt małych grupach, lecz musimy stale próbować pociągać za sobą całą Europę” – dodała szefowa resortu obrony.

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz polecił wezwanie attache obrony Niemiec celem złożenia wyjaśnień w związku z wypowiedzią niemieckiej minister obrony.

„W dniu 3 listopada Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz w związku z wypowiedzią Minister Obrony Niemiec Ursuli von der Leyen polecił Dyrektorowi Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych płk Tomaszowi Kowalikowi wezwanie Attache Obrony RFN celem złożenia wyjaśnień w tej sprawie” – podano w opublikowanym w piątek komunikacie.

Do spotkania ma dojść w poniedziałek. (PAP)

