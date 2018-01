Nowa europejska stolica napaści seksualnych. Wzrost liczby gwałtów o ponad 400 procent

To nie Bruksela, ani Amsterdam, które również zajęły wysokie miejsca w niechlubnym rankingu, ale inna europejska stolica wysuwa się na prowadzenie pod względem liczby przestępstw o charakterze seksualnym.

Od kilku lat, wraz z napływem nielegalnych imigrantów z kręgów obcych nam kulturowo, widzimy wzrost liczby przestępstw na tle seksualnym w krajach takich jak Francja, Holandia, Niemcy czy Szwecja.

Jeżeli chodzi o europejskie stolice, to w mieście, które zajęło pierwsze miejsce w tym rankingu odnotowano ponad 7200 zgłoszeń o popełnieniu gwałtu. To wzrost o ponad 10 procent względem roku 2016 i aż o 400 procent w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze 20 lat temu.

Także rozwój innych przestępstw seksualnych ma się tam dobrze: liczba zgłoszeń przypadków molestowania wzrosła o 8 procent, a o 7 procent zwiększyła się liczba przymuszania seksualnego.

Takiego wzrostu liczby gwałtów nie można wiązać jednak jedynie z napływem imigrantów. Lewicowcy rządzący w kraju zmienili również, rozszerzając, zakres czynów, które obejmują wyżej wymienione pojęcia.

To miało jednak miejsce dopiero w ubiegłym roku, a trend wzrastającej liczby gwałtów w Szwecji utrzymuje się od końca XX wieku.

Źródło: Voice of Europe