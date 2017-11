Oni chcą wykończyć Europę! Przewodniczący Juncker chce otwarcia granic dla milionów przybyszów z Afryki

Jean-Claude Juncker w wywiadzie dla niemieckiej stacji Deutsche Welle stwierdził, iż Europie potrzebna jest masowa imigracja z Afryki. Według Junckera, bez niej Stary Kontynent zginie.

Juncker udzilił wywiadu niemieckiej stacji na okoliczność mającego się odbyć za kilka dni szczytu Unia Europejska – Afryka. Przedmiotem spotkania mają być m.in kwestie imigracji.

Przewodniczący Komisji Europejskiej uważa, że tylko miliony przybyszów z Afryki są w stanie uratować starzejącą się Europę, a sama imigracja jest nieuchronna.

– Jeśli ci którzy są biedni, nie będą mogli wejść przednimi drzwiami to zrobią to tylnymi – powiedział Juncker przyznając się do bezradności eurokratów wobec procesów imigracyjnych.

– Afrykańczykom, którzy chcą tu przybyć musimy zaoferować legalną możliwość zrobienia tego – mówił.

Pytany o to dlaczego w tak wielu krajach jest duży opór przed otwarciem granic, stwierdził, iż Komisja Europejska przygląda się co robią poszczególni członkowie Unii i zapowiedział, że będą musieli się zgodzić ze stanowiskiem Komisji.

Juncker mówił też o nieuniknionym „połączeniu się” Europy z Afryką.

– Afryka nie jest kontynentem, który jutro stanie się częścią naszej historii – mówił przewodniczący Komisji Europejskiej. – Afryka zawsze była częścią naszej historii. Tyle, że niektórzy Europejczycy jeszcze tego nie widzą.

Według Junckera, Europa potrzebuje milionów imigrantów z biednych krajów Trzeciego Świata, by poradzić sobie ze starzeniem się własnej populacji.

Dimitris Avramopoulos europejski Komisarz ds. Imigracji twierdzi, iż w najbliższych latach Europa musi przyjąć nawet 6 milionów imigrantów. Eurokrata przyznał również, iż ma świadomość, że państwa europejskie mogą przeciwstawić się otwarciu granic i może to przyczynić się do rozwoju populizmu.

Dlatego Unia zamierza sama otworzyć centra przyjmowania imigrantów i poprzez nie sprowadzać imigrantów do Europy.

