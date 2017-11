Oni sami się wykończą. Francuski policjant skazany na pół roku więzienia za spoliczkowanie przybysza w Calais

40-letni francuski policjant spędzi pół roku za kratami za spoliczkowanie imigranta.

Sąd w Boulogne-sur-Mer na północy Francji, skazał na pół roku więzienia funkcjonariusza, który uderzył w policzek imigranta. Do incydentu doszło w 2016 roku.

Imigrant koczujący w Calais miał stanąć na rozprawie przed sędzią w areszcie w Coquelles.

Jak twierdzi obrońca skazanego zatrzymany był bardzo agresywny i niespokojny. Ciągle prowokował policjanta.

– To był niefortunny akt samoobrony. On nie chciał go uderzyć – tłumaczy Antoine Deguines, adwokat policjanta.

Sąd był jednak bezlitosny. Oprócz więzienia policjant dostał zakaz posiadania broni na pięć lat, a na dwa sprawowania jakichkolwiek funkcji publicznych.

Zobacz też: Chcą ich wywieźć do Afganistanu, ale nie ma komu tego zrobić. Kolejne kłopoty Niemców z deportacjami

Wyrok zbiegł się z dochodzeniem jakie prowadzone jest w sprawie domniemanego nadużywania przez żandarmerię i policję swej pozycji w stosunku do nielegalnych imigrantów.

Organizacje pozarządowe zarzucają funkcjonariuszom stosowanie przemocy w imigranckim obozowisku w Calais.

Policjanci mieli tez ukraść imigrantom buty, ubrania i koce. Najeźdźcy jak twierdzą działacze mają w Calais „żyć jak w piekle”.

Tymczasem sytuacja francuskich funkcjonariuszy i policjantów jest dramatycznie zła.

Ponad połowa z nich chce porzucić służbę. Czują, iż nie mają żadnego wsparcia od francuskiego państwa mierząc się z zalewem imigrantów.

Wym roku już kilkuset policjantów i funkcjonariuszy popełniło samobójstwo. W najbardziej tragicznym tygodniu w, miesiąc temu, w ciągu 7 dni aż ośmiu odebrało sobie życie.

Zobacz też: Szokujące dane z Holandii. Prawie wszyscy przybysze żyją z zasiłków