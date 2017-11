Opublikowano treść listów księcia Karola sprzed 30 lat. Jego słowa o polskich Żydach wywołały oskarżenia o antysemityzm

Po ponad 30 latach opublikowano jeden z listów napisanych przez księcia Karola. Treść dokumentu budzi kontrowersje w wiadomych kręgach, bowiem następca brytyjskiego tronu krytycznie odnosił się w nim do europejskich żydów.

Karol stwierdził w nim, iż to europejscy Żydzi, w tym także ci z Polski, stanowią źródło problemów i rosnących niepokojów na Bliskim Wschodzie. List datuje się na 24 listopada 1986 roku. Był on adresowany do Laurensa van der Posta, afrykańskiego podróżnika.

Zobacz również: Antyizraelskość wśród Żydów i antysemityzm międzynarodowej lewicy

Książę podzielił się z nim swoimi przemyśleniami na temat rosnących napięć na Bliskim Wschodzie. Uważał, że masowy napływ Żydów z Europy, a w szczególności z Polski, stanowi jeden z głównych problemów. Wyraził on również nadzieję, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie ulegnie ‚lobby żydowskiemu’.

Określenie to jest o tyle „problematyczne”, iż w wiadomych kręgach uważane jest za zwrot antysemicki. Kojarzone jest ono jednoznacznie z przekonaniem o zakulisowym i niepożądanym udziale zamożnych Żydów w polityce kraju, a także licznych naciskach z ich strony.

To jedno z antysemickich określeń, które przetrwało wieki. Mit głosi, że bardzo potężni Żydzi kontrolują politykę zagraniczną, media, banki – mówi Stephen Pollard z The Jewish Chronicle.

Warto przeczytać: Amerykański Newsweek ujawnił, że profesor Chodakiewicz konsultował przemówienie Donalda Trumpa. Zobacz o jakie urojone antysemickie zbrodnie jest oskarżany polski historyk

In 1986 letter to close friend, Prince Charles suggested exodus of European Jews was partly to blame for Middle East problems and asked who will take on 'Jewish lobby' in America https://t.co/MFRpYcdduj pic.twitter.com/uyMXkgCowm

— UK Media Watch (@UKMediaWatch) November 12, 2017