PGNiG podpisało kontrakt na dostawy gazu LNG z USA. Jesteśmy pierwszym państwem w Europie na takich warunkach. „To przełomowy moment”

PGNiG podpisało średnioterminowy, pięcioletni kontrakt z firmą Centrica LNG na dostawy gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych – poinformował we wtorek prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak. Kontrakt wejdzie w życie w 2018 roku.

Jak dodał, pierwsza umowa na regularne dostawy LNG z USA obejmuje dziewięć ładunków. Woźniak powiedział, że cena gazu jest absolutnie konkurencyjna.

PGNiG ogłosiło, że zgodnie z umową gaz ma pochodzić z terminala Sabine Pass w Luizjanie, a będzie odbierany w terminalu w Świnoujściu. Wszystkie koszty i ryzyka – skroplenia, frachtu, ubezpieczeń – ponosi sprzedający.

To pierwszy z serii takich kontraktów – powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak.

„W ciągu półtora roku chcemy zbudować cały portfel dostaw” – powiedział dziennikarzom Woźniak. Jak dodał, chodzi „być może o gaz z USA, być może z innych kierunków”.

Szef Ministerstwa Energii Krzysztof Tchórzewski w programie „Gość Wiadomości” powiedział:

„Przełomowy moment. To pierwszy kontrakt z USA, gdzie zgodzili się na to, żeby ten kontrakt było podpisany na europejskich warunkach cenowych. (…) To przełom w Europie – ten gaz jest kupiony na konkurencyjnym rynku.”

„To historyczny moment dla PGNiG. Zyskaliśmy nowego partnera w handlu LNG, a Ameryka Północna staje się dla nas kolejnym regionem, z którego pozyskujemy ten surowiec po Bliskim Wschodzie i Norwegii. Konsekwentnie realizujemy strategię dywersyfikacji dostaw do Polski. W ten sposób budujemy bezpieczny i konkurencyjny rynek gazu dla polskiej gospodarki”- powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak.

„Przykład współpracy z Cheniere Energy dowodzi, że Polska jest dla amerykańskiego LNG bramą na rynki Europy Środkowej i Wschodniej” – dodał.

Źródło: PAP/Wolność24