Skandaliczny tekst artykułu w brytyjskiej prasie. Nazwali niemieckiego zbrodniarza „polskim masowym mordercą”

Skandalicznej treści artykuł ukazał się w „Daily Miror”. Brytyjska gazeta nazwała niemieckiego zbrodniarza Hansa Franka „polskim masowym mordercą”.

To kolejne, po używaniu określenia „polskie obozy śmierci” przekłamanie dotyczące historii i drugiej wojny światowej.

Artykuł został sprostowany po interwencji Muzeum Auschwitz. To napisało na Twitterze: Proszę poprawić ten błąd! Wydaje się, że chcieliście napisać o Hansie Franku „masowy morderca Polaków.

Ze strony zniknęło określenie „Polski”, ale w jego miejscu nie pojawiło się nazwanie Hansa Franka Niemcem, ani też informacja o tym, że mordował Polaków.

Jak więc widać twórcom artykułu nie zależało na przekazaniu prawdy historycznej, a kiedy zostali przyłapani na kłamstwie, po cichu zmienili jego treść i udają, że nic się nie stało.

Cóż takiego sprawiało, że kiedy Hans Franka uznano za Polaka można było napisać „polski masowy morderca”, ale skoro jest Niemcem to już pomija się narodowość?

. @DailyMirror Please correct the mistake! It seems you wanted to write 'mass murderer of Poles' about Hans Frank. https://t.co/tjsw99SSd8 pic.twitter.com/ku8OllzGrt

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) September 22, 2017