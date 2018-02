Szok w Berlinie! Przemarsz muzułmanów przez metro. Setki okrzyków „Allah Akhbar” [VIDEO]

Nagranie, na którym widać, jak setki muzułmanów maszerują przez berlińskie metro, jest „hitem sieci”. Europa została skolonizowana – orzekli Internauci.

Setki muzułmanów przemaszerowało przez berlińskie metro. Pochodzą oni prawdopodobnie z Palestyny, której flagę widać na nagraniu.

W trakcie przemarszu imigranci z Bliskiego Wschodu wznosili okrzyki „Allah Akhbar”.

Muslim migrants march through the Berlin Metro chanting Allahu Akbar – Europe is being colonised! pic.twitter.com/IvIw0jMnLq

— Mark Collett (@MarkACollett) February 8, 2018