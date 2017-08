Gwałt na Polce w Rimini: nie będzie wspólnego dochodzenia włosko-polskiego

W Rimini nie powstanie wspólna włosko-polska grupa dochodzeniowa ws. napadu na dwoje turystów z Polski – podała telewizja RAI po pierwszym dniu wizyty delegacji prokuratury z Warszawy w tym mieście. Polscy śledczy będą współpracować przy dochodzeniu – informuje telewizja.

W środę doszło do spotkania włoskich śledczych z delegacją z Polski. Strona polska zwróciła się do włoskiej prokuratury o wgląd do akt sprawy – podała telewizja RAI.

Według jej informacji nie powstanie wspólna grupa dochodzeniowa.

Polscy śledczy – dodała włoska telewizja publiczna – będą natomiast współpracować przy dochodzeniu. Zeznania Polaków, przebywających nadal w szpitalu, zostaną ponownie zaprotokołowane przez stronę włoską i polską – twierdzi RAI.

Ranni turyści mają zostać zwolnieni ze szpitala w poniedziałek – dodano w relacji.

Policja prowadzi intensywne poszukiwania czterech sprawców napadu i dysponuje ich wizerunkami, uzyskanymi z kamer monitoringu oraz dzięki zeznaniom ofiar. Są to imigranci w Afryki Północnej. (PAP)