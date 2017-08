Harvey dalej niszczy USA. Teraz huragan uderzył w zachodnią Luizjanę [GALERIA ZDJĘĆ/VIDEO]

Burza tropikalna Harvey w środę uderzyła w zachodnie rejony Luizjany, przynosząc kolejne ulewy. Rekordowe opady z ostatnich dni wywołały tragiczne w skutkach powodzie w Teksasie I sparaliżowały największe miasto tego stanu – Houston.

Harvey w środę przed południem polskiego czasu dotarł do wybrzeży Luizjany, ok. 10 km na zachód od miejscowości Cameron – podało Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC). Według NHC huragan ma stopniowo słabnąć i w najbliższych godzinach przekształci się w depresję tropikalną.

Oczekuje się, że z Luizjany Harvey skieruje się do stanów Arkansas, Tennessee i Missouri, gdzie także mogą wystąpić powodzie.

W piątek Huragan Harvey dotarł do wybrzeży Teksasu i po kilku godzinach przekształcił się w burzę tropikalną. Władze podają, że zabił dotychczas co najmniej 17 osób; media informują o 30 ofiarach śmiertelnych.

Harvey zmusił dziesiątki tysięcy ludzi do opuszczenia podtopionych domów i spowodował szkody szacowane na dziesiątki miliardów dolarów, co czyni z niego jedną z najkosztowniejszych katastrof naturalnych w historii USA. Zawalił się co najmniej jeden most, pękł jeden wał ochronny, zagrożonych jest wiele tam.

W najbliższych godzinach na niewielką poprawę sytuacji mogą liczyć mieszkańcy 2,3-milionowego Houston, czwartego co do wielkości miasta USA i największego miasta Teksasu. Aglomerację zamieszkuje ponad 6 mln ludzi.

-„Nie będziemy zbyt długo mieć do czynienia z Harveyem. Teraz nabierze tempa i wyniesie się stąd” – powiedział meteorolog Krajowej Służby Meteorologicznej (NWS) Donald Jones.

Zapowiadano, że na północ i wschód od Houston oraz na zachodzie Luizjany w najbliższych godzinach spadnie od 15 do 30 cm wody. NWS wydała nowe ostrzeżenia o powodziach dla części południowo-wschodniego Teksasu, w tym miast Beaumont i Port Arthur. Według telewizji KFDM wyjątkowo zła sytuacja panuje w tym drugim mieście, gdzie stan wody wciąż się podwyższa. Do Port Arthur nie mogą dotrzeć ratownicy.

Pod wodą jest prawie jedna trzecia hrabstwa Harris, w którym leży Houston. Wiele dni może minąć, zanim woda całkowicie opadnie.

W Harris wydano nakaz ewakuacji osób mieszkających w promieniu 2,4 km wokół fabryki chemicznej francuskiej grupy Arkema. W tej części Teksasu znajdują się liczne instalacje petrochemiczne, a na terenach dotkniętych przez powodzie zamknięto wiele rafinerii. Według badania przeprowadzonego przez bank Barclays we wtorek ok. 40 proc. mocy amerykańskich rafinerii zostało unieruchomionych lub groziło im to – pisze agencja AFP.

Przedstawiciele władz Houston przygotowują się do umieszczenia 19 tys. ludzi w tymczasowych schronieniach. Oczekuje się, ze kolejne tysiące będą musiały opuścić domy. Do wtorku rano uszkodzonych przez powódź zostało 50 tys. domów, a liczba ta najpewniej wzrośnie.

Moody’s Analytics szacuje, że Harvey wywołał na południowym wschodzie Teksasu szkody wynoszące 51-75 mld dolarów.

Aby zapobiec grabieżom, rozbojom i innym przestępstwom, burmistrz Houston Sylvester Turner wprowadził we wtorek w całym mieście godzinę policyjną. Obowiązuje ona od północy do godz. 5. We wtorek zdewastowany Teksas odwiedził prezydent Donald Trump. Występując w mieście Corpus Christi Trump powiedział, że chce „aby operacja powrotu do normalności była lepsza niż kiedykolwiek w przeszłości”.

Te ulewy nie mają precedensu w historii. Z powodu Harveya w Teksasie od piątku do wtorku spadło ponad 131 cm wody, podczas gdy roczna średnia opadów wynosi 126 cm – podały służby meteorologiczne. Poprzedni rekord (121 cm) padł w 1978 roku za sprawą burzy tropikalnej Amelia.

While The Left Was Obsessed With Stilettos Animals Trapped At A Flooded Shelter Were Rescued #HurricaneHarvey pic.twitter.com/ec6ESeUQHZ — Dr. Marty Fox (@DrMartyFox) August 30, 2017

If anyone has a boat in SETX, my family needs to be rescued from 4318 Kylewood, 77642! 911 isn't picking up. #hurricaneharvey pic.twitter.com/GNUombJXge — FarranWeezy (@FarranWeezy) August 30, 2017

To help the animals and their families being affected by #HurricaneHarvey Harvey pic.twitter.com/CWIAta5FkL — Yana Naumenko😊 (@YanaNaumenko2) August 30, 2017

Epic, historic, & record setting crowds came to congratulate ME at my #HurricaneHarvey rally!! What a crowd! What a turnout! #HelpforHouston pic.twitter.com/FQRc3vEkMc — Donald J. Trump (@RealDonaldTrFan) August 29, 2017

pray for Columbus and all the other towns affected by Harvey. #HurricaneHarvey pic.twitter.com/fg2v1Y2bDI — maddie jo (@maddieJnicole) August 29, 2017

BEST NEWS STORY EVER! @JackBrownsRVA & all 10 locations are donating 100% of profits this week to help #HurricaneHarvey victims @8NEWS pic.twitter.com/d9nBaPHx0h — Tracey Smith (@Tracey8News) August 29, 2017

Fox News/CNN/PAP/Wolność24