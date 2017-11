Horror! Naukowiec skonstruował samoobsługową kapsułę dla samobójców. „Maszyna do eutanazji z drukarki 3D”

„Po wejściu do kapsuły naciśnięty przycisk uruchomi płynny azot, który w krótkim czasie obniży poziom tlenu w kapsule, co skutkować będzie śmiercią w ciągu kilku minut.” To krótki opis działania maszyny, która w internecie już została okrzyknięta „salą samobójców”.

Sarco, bo tak nazywa się maszyna autorstwa dr Philipa Nitschkego to projekt specjalnej kapsuły wydrukowanej przez drukarkę 3D. Służyć ma osobom, które będą chciały dokończyć swojego żywota w szybki i „bezpieczny” sposób.

Jak podkreśla naukowiec, niewątpliwym plusem maszyny jest maksymalne uproszczenie procesu. Wystarczy bowiem kilka minut, aby pacjent sam dokonał eutanazji.

Co ciekawe Nitschke nie ukrywa, że interesuje go pełna wolność w korzystaniu z jego urządzenia. Jak sam opisuje na swoim twitterowym profilu – „samobójstwo będzie można popełnić z zezwoleniem lekarza, lub bez niego – czysta i prawdziwa wolność. ”

W całej sytuacji najważniejszy pozostaje jednak fakt, że nie ma żadnej pewności czy „sala samobójców” zostanie kiedykolwiek zaakceptowana i pojawi się w jakimkolwiek europejskim kraju.

źródło: Twitter.com / Wolność24.pl

