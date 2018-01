Izraelska dziennikarka 14 razy napisała zdanie „polskie obozy śmierci”. W sieci zawrzało

Izraelska dziennikarka Lahav Harkov 14 razy wpisała na Twitterze frazę „Polish death camps” (polskie obozy śmierci) po czy opublikowała informację otrzymana z Twittera, że nie narusza to zasad serwisu. W sieci zawrzało.

Prowokacja Harkov ma związek z akcją izraelskiego rządu, zmierzającą do zablokowania ustawy karzącej za sformułowania „polskie obozy śmierci”. Harkov nie tylko jest przekonana, że takie obozy istniały, ale także, że polska ustawa jest ograniczeniem wolności słowa.

Thanks @twitter for at least being more committed to free speech than the government of Poland pic.twitter.com/oppo4XMoyM

— Lahav Harkov (@LahavHarkov) 28 stycznia 2018