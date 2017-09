Janusz Korwin-Mikke: „To zdrajcy z PiS doprowadzili do tego, że UE może wysłać do Polski dowolną ilość imigrantów”

W jednym z najnowszych wpisów na Facebooku Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że to zdrajcy z PiS doprowadzili do tego, że UE może wysłać do Polski dowolną ilość imigrantów.

Zdaniem europosła „jak powiedział słusznie kol. Stanisław Michalkiewicz: „Nie istnieje problem islamskiej ofensywy. To chrześcijanie mają problem sami ze sobą. Problem jest po naszej stronie, nie po stronie muzułmanów. Muzułmanie zawsze tacy byli. Tyle tylko, że chrześcijanie się z nimi kiedyś bez ceregieli konfrontowali.

Nikomu nie przychodziło do głowy żadne multi-kulti, tylko po staremu „brało się szablę w dłoń i bolszewika goń!”. To chrześcijanie przestali poważnie traktować własną religię i własną cywilizację. Zaczęli nią pogardzać, no to teraz będą mieć cudzą.”

Pamiętajmy, że za 10 lat to samo co we Francji, będzie działo się w Polsce – jeżeli dziś wpuszczą do nas 7 000 osób, jutro będzie to 70 000, a potem 700 000. Nie można dopuścić, żeby prawo europejskie miało pierwszeństwo przed polskim.

To zdrajcy z PiS, którzy podpisali Traktat Lizboński, doprowadzili do tego, że prawo europejskie ma pierwszeństwo przed polskim. Niedawno otwarcie potwierdził to v-min.SZ, p.Konrad Szymański. Teraz UE może wysłać do Polski dowolną ilość imigrantów i formalnie rzecz biorąc nie mamy tu nic do powiedzenia.

Ci ludzie powinni odpowiedzieć w wolnej Polsce za to, co zrobili. Wzywam Jarosława Kaczyńskiego, żeby przeprosił za to co zrobił, za to że zachęcał do podpisania traktatu lizbońskiego, że go ratyfikował, i za nim głosował. A potem niech nas z tego bagna wyciąga.

Przyczyną zamachów jest tolerancja dla zła i multikulti. Liczę na Państwa poparcie, by wprowadzić normalność w Polsce!”

Jan Bodakowski

