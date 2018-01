Kobiety bronią podrywu. Mają dość feministek. „Szarmanckość to nie agresywny szowinizm”

Setka Francuzek podpisało się pod listem broniącym prawo mężczyzn do inicjatywy w relacjach z kobietami. Wywołały tym wściekłość feministek. Wśród podpisanych jest legenda francuskiego filmu Catherine Deneuve.

One uznały, że skandal rozpętany w sprawie producenta z USA Harveya Weinsteina przekroczył granice normalności. „Gwałt jest zbrodnią. Ale uporczywa czy niezręczna próba podrywania nie jest przestępstwem, a szarmanckość – szowinistyczną agresją”. Pod tym listem podpisały się francuskie pisarki, aktorki, uczone i dziennikarki.

W liście tez napisano, że: ” Bronimy wolności do naprzykrzania się, niezbędnej dla wolności seksualnej. Jesteśmy teraz wystarczająco zaniepokojone, by przyznać, że popęd seksualny jest ze swej natury agresywny i dziki, ale jesteśmy także wystarczająco przenikliwe, by nie mylić niezręcznego flirtu z agresją seksualną”

Feministki natomiast oceniły postawę tych kobiet, jako „oznakę pogardy wobec

ofiar przemocy seksualnej”.

