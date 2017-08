Kto wywołał kryzys imigracyjny, kto go pogłębił a kto na nim korzysta? Michalkiewicz tnie równo

Europa z dnia na dzień jest coraz bardziej terroryzowana przez miliony islamskich imigrantów. Wzrost przestępczości spowodowany napływem islamistów uczynił życie Europejczyków codziennym horrorem. Zaślepione lewackimi zabobonami władze Europy działają na szkodę obywateli.

W felietonie „Eunuchy chcą płacić haracz” opublikowanym na portalu „Prawy.pl” Stanisław Michalkiewicz powrócił do tematu najazdu islamskich imigrantów na Europę. Wskazał kto jest winny kryzysowi migracyjnemu, kto za niego płaci i kto na nim korzysta.

Jak przypomina Michalkiewicz, w 2010 Niemcy zgodziły się, by Francja zbudowała „sobie kieszonkowego imperium w basenie Morza Śródziemnego”. Jego tworzenie Francja miała rozpocząć przeprowadzając rewolucje w Tunezji, z racji tego, „że kierownictwa wszystkich opozycyjnych partii tunezyjskich przebywały na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem francuskiego wywiadu, więc tam było najłatwiej nie tylko urządzić rewolucję, ale również nadać jej właściwy kierunek i kontrolować przebieg”.

Kolejne rewolucje miały miejsce w Egipcie i Libii. Był to wyraz sojuszu USA, NATO i Rosji za Obamy. Jak przypomina Stanisław Michalkiewicz „jego podstawą było wspomniane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, a najtwardszym jego jądrem było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, którego kamieniem węgielnym był podział Europy na strefę wpływów niemieckich (Unia Europejska) i strefę wpływów rosyjskich, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow”.

Współpraca Francji, Rosji i USA na Bliskim Wschodzie skończyła się krwawym chaosem, korzystnym jednak dla Izraela. Jak przypomina Michalkiewicz „w następstwie wtrącenia tych krajów w stan krwawego chaosu, przestały one stwarzać dla bezcennego Izraela jakiekolwiek zagrożenie, a w dodatku ów chaos stał się powodem i uzasadnieniem wędrówki ludów do Europy. Wśród tych wędrowców dominują mężczyźni przed 30-tką, a więc – zdolni do walki. Ogołocenie tych obszarów z jakichś 2 mln młodych [stanowiących] mężczyzn potencjalne zagrożenie dla bezcennego Izraela dodatkowo zmniejsza, a dla Europy – oczywiście zwiększa”.

Zdaniem Stanisława Michalkiewicza „Eunuchowie płci obojga, między innymi Nasza Złota Pani, najpierw „zapraszali” do siebie wszystkich „uchodźców” jak leci, ale wkrótce zorientowali się, że to jest samobójstwo na raty. Próbowali częściowo rozładować kryzys poprzez narzucenie wszystkich krajom europejskim „kontyngentów”, ale kiedy i to nie wypaliło, wpadli na stary pomysł, żeby płacić Państwu Islamskiemu haracz. Bo te „projekty pomocowe” zarówno w Libii, jak gdzie indziej, to tylko elegancka nazwa haraczu. Będziemy wam płacili daninę, byleście tylko nie napierali na nasze granice i nie najeżdżali nas”.

