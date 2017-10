Kultura medialnego speca: „Polskie ścierwa”, „Typowe dla Polaczków”. Ta wymiana zdań pogrąży go ostatecznie

W mediach społecznościowych rozpętała się burza po wyjątkowo ostrej i pełnej pogardy odpowiedzi Piotra Tymochowicza na wpis Mirosława Kraszewskiego.

W jednym ze swoich wpisów Mirosław Kraszewski podzielił się swoimi przemyśleniami na temat ś.p Władysława Bartoszewskiego. Mężczyzna podkreślił w nim, iż zmarły nie posiadał tytułu profesora, którym się do niego zwracano.

Na wpis ten zareagował Piotr Tymochowicz, doradca medialny, specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego, który miał odpowiadać za nowy wizerunek Andrzeja Leppera.

O k***a jakie to typowe dla Polaczków. Na szczęście żadne polskie ścierwo Bartoszewskiemu już nie zaszkodzi. Przynajmniej personalnie. On już ma w dupie wasze dywagacje. Trwale zapisał się w historii podczas gdy o was, antysemitach nikt nigdy nigdzie nie wspomni i poza odruchem wymiotnym nie będzie innych skojarzeń. – pisze Tymochowicz.

Wywołało to natychmiastową reakcję użytkowników.

Kraszewski znany ze swojego krytycznego podejścia do osoby Bartoszewskiego wielokrotnie wyjaśniał skąd wzięła się jego postawa. Wspominał on między innymi gorycz i żal jakie pozostały po tym jak zostali potraktowani on i ludzie ze stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Polskich Dzieci, którego był założycielem przez Władysława Bartoszewskiego kiedy pełnił funkcję pełnomocnika do spraw dialogu międzynarodowego w rządzie Donalda Tuska.

