Michalkiewicz i Sommer: Dlaczego Putin nie zajął Estonii? Przestraszył się manewrów w Ustce… [VIDEO]

Stanisław Michalkiewicz i Tomasz Sommer rozmawiali o manewrach Zapad-2017 oraz incydencie ostrzelania dziennikarzy w ich trakcie. Poruszyli też między innymi kwestię odpowiedzi jakimi był ćwiczenia na polskim wybrzeżu.

Jak ktoś wchodzi między ostrza potężnych szermierzy no to ryzykuje wszystkim, z utratą życia włącznie. I potężni szermierze skrzyżowali ostrza, bo jeszcze nie ucichły ćwiczeń zorganizowanych przez zimnego ruskiego czekistę Putina, który tylko tam czekał okazji żeby zająć nie tylko Estonię, ale również nasz nieszczęśliwy kraj. No to w naszym nieszczęśliwym kraju rozpoczęły się inne ćwiczenia, takie by dać odpór, zademonstrować… a specjalnie ostre strzelanie było w Ustce – mówił z ironicznym tonie Michalkiewicz.

Zimny ruski czekista Putin kiedy zobaczył te wystrzały (w Ustce) to ostygły mu zapały (na zajęcie Estonii) i rakiety zrzucił na dziennikarzy – interpretował z poczuciem humoru Michalkiewicz.

