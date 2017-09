Musk odpowiada Putinowi: sztuczna inteligencja może wywołać III wojnę światową

W serii wpisów na Twitterze Elon Musk wyraził opinię, że sztuczna inteligencja może stać się przyczyną III wojny światowej. Słowa są odpowiedzią na tezę Władimira Putina, że liderzy rozwoju sztucznej inteligencji mogą zdobyć władzę nad światem.

W wykładzie dla ponad miliona uczniów z całej Rosji, który Putin wygłosił za pośrednictwem łączy satelitarnych w ramach obchodów rozpoczęcia roku szkolnego, rosyjski prezydent stwierdził, że dominacja nad światem będzie należeć do lidera w rozwoju sztucznej inteligencji.

– Sztuczna inteligencja jest przyszłością, nie tylko dla Rosji, ale dla całej ludzkości – powiedział Putin. – Daje ogromnie dużo szans, ale też tworzy trudne do przewidzenia zagrożenia – dodał.

Putin przewiduje, iż przyszłe wojny będą prowadzone za pomocą dronów. Zapowiedział również, iż jeśli Rosja stanie się liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji, to swą technologią podzieli się z innymi krajami.

Musk stwierdził w swoim wpisie, że „walka pomiędzy krajami o prymat w rozwoju sztucznej inteligencji najpewniej stanie się przyczyną wybuchu III wojny światowej„.

„Wojnę niekoniecznie wywołają liderzy konkurujących ze sobą państw” – dodał Musk ostrzegając, że „wywołać może ją jedna ze sztucznych inteligencji, jeśli zdecyduje, że atak wyprzedzający jest najpewniejszą drogą do zwycięstwa w konkurencji”.

Musk i 116 szefów wiodących firm technologicznych wystosowało ostatnio list do Organizacji Narodów Zjednoczonych wzywający do wprowadzenia regulacji na tworzenie sztucznej inteligencji.

Chińczycy przewidują, iż 2030 roku staną się światowym liderem w konstruowani sztucznej inteligencji. Wiele analiz wskazuje na to, iż może to zagrozić nawet pozycji samych Stanów Zjednoczonych. O ile nie ma wątpliwości, iż sztuczna inteligencje wspomoże rozwój gospodarczy i choćby takie dziedziny jak medycyna, to coraz silniejsze są obawy, iż będzie ona wykorzystana też w przypadku prowadzenia działań wojennych.

Za PAP, AP

