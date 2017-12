Najnowocześniejszy myśliwiec świata rozpada się w powietrzu? Duma amerykańskiego lotnictwa ma kłopoty [VIDEO]

Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych przyznały, że jeden z najnowocześniejszych myśliwców F-35A w czasie lotu nad Pacyfikiem stracił panel z kałuba.

Brak części zauważyli spotterzy na nagraniu amerykańskiego myśliwca, który wylądował w bazie lotniczej Kadena w Japonii. Maszyna odbywała lot treningowy nad Pacyfikiem.

Amerykanie potwierdzili, że 30 listopada F-35A lądował w bazie lotniczej Kadena z dziurą w kadłubie. Myśliwiec stracił kawałek poszycia o rozmiarach 30 na 60 cm. Uszkodzenie odkryto po misji treningowej odbywającej się ok. 100 km od wyspy Okinawa.

Od listopada w bazie lotniczej Kadena przebywa 12 samolotów F-35A należących do 34. Szwadronu Myśliwców z bazy Hill Air w stanie Utah. Pozostać tam mają przez pół roku. Jest to związane z zagrożeniem militarnym ze strony Korei Północnej.

Myśliwiec F-35A wszedł do służby w sierpniu 2016 roku. US Air Force milczało o wypadku kilka dni. W tym czasie materiał nagrany przez operatora stacji Nippon News trafił do internetu.

