Naukowcy wyróżnili cztery typy użytkowników Facebooka. Do którego Ty się zaliczasz?

Amerykańscy naukowcy z Brigham Young University wyodrębnili cztery główne typy użytkowników Facebooka. „Budujący relacje”, „Podglądacz”, „Aktywista” a może „Selfie”? Przeczytaj ich charakterystykę i dowiedz się, do której grupy należysz.

Facebook to jeden z najbardziej rozpoznawalnych portali w internecie. Posiada ponad 2 miliardy użytkowników rozsianych po wszystkich państwach świata.

Badacze z amerykańskiego uniwersytetu w artykule opublikowanym na łamach „International Journal of Virtual Communities and Social Networking” podzielili się z wynikami swoich badań dotyczącymi podziału tejże społeczności.

Naukowcy wyodrębnili cztery podstawowe grupy, oto one:

Typ 1: Budujący relacje

Facebook służy im do zawiązywania i utrzymywania znajomości. Używają portalu do tego samego, do czego 10 lat temu używano maili, a 20 lat temu – telefonów.

Ci ludzie traktują internet jako przedłużenie własnej osoby. „Afera” w internecie jest tak samo realna, jak wpadka w prawdziwym życiu. Większą część tej grupy stanowi płeć piękna. Ludzie „budujący relacje” podczas badań zaznaczyli opcję „Facebook pomaga mi okazywać miłość bliskim i na odwrót – otrzymywać miłość od nich”.

Zazwyczaj dzielą się w internecie swoimi prywatnymi przemyśleniami, intymnymi wspomnieniami, dyskutują z przyjaciółmi i rodziną na temat swoich życiowych doświadczeń.

Typ 2: Podglądacz

Są to osoby obecne na facebooku, acz mocno względem niego zdystansowane. Zazwyczaj nie udostępniają statusów, a jak już to robią, to starają się, aby posty nie dotyczyły ich prywatnego życia. Są na facebooku, gdyż tego wymaga dzisiejsze życie.

W obecnych czasach praktycznie niemożliwym jest studiowanie, a często nawet wykonywanie swoich obowiązków zawodowych bez posiadania konta na słynnym portalu społecznościowym. „Podglądacze” poradziliby sobie bez obecności na facebooku, ale zmusza ich do tego szara codzienność.

„Podglądacze” to osoby, które nie inicjują dyskusji w internecie. Starają się pozostać możliwie anonimowe i uważają, że życiem prywatnym nie należy dzielić się na facebooku.

Typ 3: Aktywista

Są to ludzie, którzy traktują internet jako możliwość na zakomunikowanie swoich poglądów, szansę na poinformowanie jak największej grupy ludzi na temat różnych akcji, zbiórek, imprez itd. Nie interesuje ich, czy ktoś podziela ich poglądy, nie interesuje ich nawet, czy kogokolwiek obchodzi ich zdanie.

Aktywiście to tzw. spamerzy. Jeżeli Aktywista prowadzi bloga o muzyce, to będziesz miał każdego dnia kilka/kilkanaście jego postów poświęconych ulubionym zespołom; jeżeli interesuje się modą, to każdego dnia dostanie odpowiednie informacje na temat nowych trendów;

jeżeli jest zaangażowany politycznie, to będzie zalewał Twoją tablicę setkami informacji o wydarzeniach, protestach i manifestacjach.

Typ czwarty: Selfies

Pożądają lajków. Ponad wszystko. Korzystają ochoczo z facebooka, ale przede wszystkim w celu budowania obrazu własnej osoby. Ten obraz może być często przekłamany, lub zmanipulowany, ale dla nich nie jest to ważne. Publikują mnóstwo zdjęć i skrupulatnie liczą wszystkie lajki.

Kierują się zasadą „powiedz mi, ile masz lajków, a powiem Ci, kim jesteś”. Jest to ten typ osób, który po spotkaniu w „realu” w niczym nie przypomina swojej internetowego odpowiednika.

A do którego typu Wy się zaliczacie?

źródło: polityka.pl