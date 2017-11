Nie wpuszczą Grossa i banderowców do Polski? „Osoby o skrajnie antypolskim stanowisku nie wjadą”. Nowa inicjatywa MSZ

Szef MSZ Witold Waszczykowski zapowiedział w czwartek na antenie TVP, że uruchamiane są procedury, które nie dopuszczą do przyjazdu do Polski „ludzi, zachowujących skrajnie antypolskie stanowisko”. Przyszła procedura nie dopuści także do wpuszczania na teren naszego kraju wybitnych „polakożerców” jak choćby Tomasz Gross.

Szef MSZ powiedział też w TVP1, że będzie się zastanawiał, „czy rekomendować polskiemu prezydentowi wizytę na Ukrainie w tej chwili”.

Czytaj też: Szokujące nagranie z Polski. Pociąg zmiótł kobietę na przejściu kolejowym [VIDEO+18]

Witold Waszczykowski, pytany o relacje Polski z Ukrainą, podkreślił, że oba te kraje „mają inną koncepcję pojednania”.

-„My mamy świadomość, jak ważna jest dla nas Ukraina ze względów geopolitycznych (…), ale Ukraińcy, wiedząc o tym znaczeniu swojego państwa dla naszego bezpieczeństwa uważają, że w takim razie kwestie, jakie nas dzielą, szczególnie historyczne, powinny zejść na drugi, trzeci plan” – powiedział.

-„W tej chwili uruchamiamy procedury, które nie dopuszczą ludzi, którzy zachowują skrajnie antypolskie stanowisko, do przyjazdu do Polski. Ludzie, którzy ostentacyjnie zakładają mundury SS Galizien do Polski nie wjadą” – oświadczył szef MSZ.

-„Chodzi również o osoby, które są zaangażowane w sposób administracyjny – nie dopuszczają np. do kontynuowania ekshumacji; do kontynowania renowacji miejsc kultu polskiego. Te osoby, które wykazują się i wykorzystują instrumenty administracyjne wobec Polski, będą również ponosiły konsekwencje” – dodał.

Zapytany, czy w obecnej sytuacji wizyta jego lub prezydenta na Ukrainie powinna dojść do skutku, powiedział:

-„Jeżli moja dojdzie do skutku, to będzie to wizyta czysto robocza i będzie to inspekcja naszego konsulatu miejsc związanych z Polską; spotkanie z Polonią, na pewno nie wizyta polityczna, natomiast będę sie zastanawiał, czy rekomendować prezydentowi polskiemu wizytę na Ukrainie w tej chwili”.

TVP/ PAP/ Wolność24

Przeczytaj też: O tym spocie wyborczym mówi cała Ameryka. Jeszcze nic tak nie obnażyło stanu umysłów Demokratów [WIDEO]



Zobacz też: Napad w stylu „Szybkich i wściekłych”. Chcieli obrabować jadącą ciężarówkę. Ale tym razem to była pułapka… [VIDEO]