Niesamowite nagranie. Rozpędzone auto wjeżdża do publicznej pralni w Nowym Jorku [VIDEO]

Sześć osób, z tym kierowca zostało rannych po tym, jak rozpędzone auto rozbiło szklaną witrynę i wjechało do publicznej pralni na Staten Island w Nowym Jorku.

Na nagraniu z kamer przemysłowych widać, jak jadące początkowo powoli tyłem auto nagle przyśpiesza i taranuje szklaną witrynę, po czym wpada do pełnej ludzi pralni. Kilka z osób tam przebywających zostało zakleszczonych między samochodem a automatami. Potrzebna była interwencja strażaków.

Sześć osób zostało rannych, w tym kierowca. To 74-letni mężczyzna, który twierdził, że do zdarzenia doszło „przez przypadek”. Życiu żadnej z rannych osób nie zagraża niebezpieczeństwo.

Panic as car crashes into laundrette in New York pic.twitter.com/3mKtlhoisI

— BBC News (World) (@BBCWorld) 4 września 2017