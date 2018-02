Niesamowite nagranie. Wjechał quadem na całkowicie pionową ścianę [VIDEO]

W sieci pojawił się film z niesamowitym wyczynem. Nastolatek na quadzie wjechał na całkowicie pionową ścianę klifu.

Brak informacji, gdzie powstało to nagranie. Widać na nim, jak młody człowiek na quadzie rozpędza się i atakuje wysoką na co najmniej 10 metrów pionową ścianę klifu. Po wjechaniu na nią o dziwo jego quad nie traci przyczepności, dojeżdża do samego końca i jeszcze wykonuje tam efektowny skok.

