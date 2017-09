Nigel Farage szydzi z Junckera. Porównuje reżim Unii Europejskiej do Związku Radzieckiego [VIDEO]

Na coroczne wystąpienie przewodniczącego Komisji Europejskiej niezwykle ostro zareagował brytyjski poseł do Europarlamentu Nigel Farage. Skrytykował dyktatorskie zapędy Junckera i eurokratów, a samą Unię porównał do tyranii Związku radzieckiego.

Przemówienie Faraga, lidera Brexitu było reakcją na zapowiedzianą przez Junckera dalszą centralizację władzy w Unii i zapędy urzędników, by zastąpić przez UE państwa europejskie.

Według Faragea, jedyny plan jaki Unia ma po Brexicie, to tylko wzmocnienie swej władzy nad suwerennymi państwami. Ma to być zrealizowane m.in przez nadanie wielkich kompetencji prezydentowi Europy, europejskiemu ministrowi finansów, ujednolicenie polityki zagranicznej i powołanie dużej europejskiej armii.

Farage zarzuca Junckerowi, że wszystkie te zmiany mają być przeprowadzone bez pytania o zgodę obywateli państw. Przestrzega, iż celem Unii na najbliższe wybory jest skonstruowanie jednolitych paneuropejskich list wyborczych i pod pretekstem walki z ekstremizmem, praktycznie uniemożliwienie eurosceptykom dostanie się do Parlamentu Europejskiego.

– To przypomina dawne reżimy – mówił Farage. – W rzeczywistości sposób w jaki pan traktuje Polskę i Węgry przypomina im czasy życia pod reżimem Związku Radzieckiego, kiedy próbuje pan mówić im jak mają kierować swoimi krajami – mówił Farage zwracając się bezpośrednio do Junckera.

– Jedyne co mogę powiedzieć, o to, że dzięki Bogu, że wychodzimy – mówił Farage nawiązując do Brexitu.

Brytyjski europoseł szydził z Junckera mówiąc, że ten niczego nie nauczył się z Brexitu. Według Faragea tacy europosłowie, jak Verhovstadt żyją w świecie iluzji jeśli wydaje im się, że fala populizmu w Europie zaczyna opadać.

– W rzeczywistości, jeśli propozycje Junckera zaczną być realizowane, to fala populizmu dopiero zacznie wzbierać – zakończył Farage.

