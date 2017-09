Odkodowali „list od szatana” sprzed 340 lat. „Zastosowaliśmy program z Ukrytej Sieci”

Po 341 latach włoskim naukowcom udało się odszyfrować treść „listu od szatana”, jednego z najbardziej tajemniczych dokumentów w historii chrześcijaństwa.

Spisała go zakonnica z klasztoru benedyktynek Isabella Tomasi, znana jako siostra Maria Crocifissa della Concezione. Była wybitną lingwistką. List spisała stosując zagmatwaną mieszaninę języków i archaicznych alfabetów. Jak do tego doszło?

W 1676 roku siostra Maria obudziła się z przeraźliwym krzykiem. Gdy inne zakonnice przybiegły do jej celi, zobaczyły całe ciało Marii pokryte tuszem. Obok leżała kartka pergaminu. Siostra mówiła, że opętał ją diabeł i przemocą zmusił do spisania wiadomości. Benedyktynki próbowały bezskutecznie odczytać treść listu. Przez kolejne 340 lat nie udało się to nikomu.

Dopiero zespół informatyków z ośrodka badań Ludum Science Centre w Katanii sprostał temu zadaniu. Badacze wykorzystali program deszyfrujący z tzw. Ukrytej Sieci – Dark Web.

„Podłączyliśmy program do baz językowych z antyczną greką, językiem arabskim, alfabetem runicznym i starożytną łaciną. W ten sposób byliśmy w stanie odczytać część liter i odkryć, że treść listu zaiste jest diabelska” – mówi Daniele Abate, szef ośrodka.

Dotąd odczytano 15 linijek tekstu. Siostra Maria Crocifissa della Concezione pisze w nich o różnicach między człowiekiem, Bogiem a szatanem. Zauważa, że „Bogu wydaje się, że może uczynić śmiertelników wolnymi”. Po chwili dodaje jednak, że Boga ludzie sami wynaleźli a „religia to system, który nie służy nikomu, a Jezus jest tylko niepotrzebnym obciążeniem dla innych”.

Trwają prace nad odczytaniem pozostałej części listu.

źródło: La Stampa

