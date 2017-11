Papież Franciszek wyśmiewa spot polskiego ministerstwa zdrowia? „Katolicy nie muszą być jak króliki” [VIDEO]

Słowa Ojca Świętego mogą wywołać zdumienie wśród polskiego rządu. I chociaż nie mają nic wspólnego z obecną kampanią naszych władz, to z pewnością stanowią jej zaprzeczenie.

Przypomnijmy, że parę dni temu w przygotowanym przez polski resort zdrowia spocie, głównym bohaterem jest królik, mówiący o prokreacji.

– „Kto jak kto, ale my króliki wiemy, jak zadbać o liczne potomstwo (…). Jeśli chcesz kiedyś zostać rodzicem – weź przykład z królików. Wiem, co mówię, ojciec miał nas 63”.

Czytaj także: Horror w szpitalu. Młoda matka straciła ręce i nogi po urodzeniu dziecka

Celem kampanii, która kosztowała ministerstwo 2,7 mln zł, jest zwrócenie uwagi na problemy z płodnością w Polsce. Na razie kampania zamiast zachwycać, wzbudziła wiele kontrowersji. I ku zdziwieniu pewnie polskiego rządu, teraz odpowiedziała na nią sama głowa Watykanu, choć można przypuszczać, że nie było to celowe działanie Ojca świętego.

„Odpowiedzialne rodzicielstwo to posiadanie rozsądnej liczby potomstwa. Chrześcijanin nie musi „robić dzieci seryjnie” – mówił papież Franciszek.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej na pokładzie samolotu lecącego z Manili do Rzymu papież nawiązał do nauczania Pawła VI na temat rodziny oraz jego sprzeciwu wobec kontroli urodzeń i uznał go za „proroka” jako autora encykliki „Humanae vitae” o „zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego”.

Przyznał, że nie zgadza się z opiniami, że „dobrzy katolicy muszą być jak „króliki” i mieć dużo dzieci.

Przypomniał ujemny wskaźnik urodzeń we Włoszech i Hiszpanii.

– Ale to nie znaczy, że chrześcijanin musi masowo robić dzieci. Zrugałem kilka miesięcy temu w parafii kobietę, która była po raz ósmy w ciąży i była po siedmiu cesarskich cięciach, pytałem ją: Chce pani osierocić dzieci? Nie trzeba rzucać Bogu wyzwania – powiedział papież.

Czytaj także: Dwie nowe monety na Święto Niepodległości. Na obu będzie Roman Dmowski

– Jego zdaniem optymalną liczbą dzieci jest trójka. – Niektórzy sądzą, że – wybaczcie mi moje słowa – po to, by być dobrymi katolikami, powinniśmy być jak króliki. Nie – podkreślił papież.

Franciszek wyraził przekonanie, że w rodzicielstwie najważniejsza jest odpowiedzialność.

Odnosząc się jeszcze do spotu, dodajmy, że jest on głównym elementem kampanii finansowanej przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020. Działania obejmuję telewizję i radio. Akcja ma promować zdrowy styl życia w celach prokreacyjnych, i jest skierowana głównie do osób w wieku 18-45 lat.

Cały spot poniżej:

PAP/polskieradio.com

Czytaj też: Poseł Andruszkiewicz oficjalnie: „Dołączam do koła Wolni i Solidarni. Takiej swobody nie miałem w Kukiz’15”