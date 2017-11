PO: Nie będzie konsekwencji dla europosłów głosujących za rezolucją przeciwko Polsce

Platforma nie wyciągnie konsekwencji dyscyplinarnych wobec europosłów PO głosujących w Parlamencie Europejskim za przyjęciem rezolucji w sprawie praworządności w Polsce – poinformował rzecznik partii Jan Grabiec w środę w Radiu Plus.

Grabiec pytany o wypowiedź wiceszefa PO Tomasza Siemoniaka, który w połowie listopada zapowiadał, że zarząd partii będzie rozmawiał o konsekwencjach dla europosłów PO, głosujących w PE za przyjęciem rezolucji ws. Polski, powiedział: „Nie ma mowy o dyscyplinarnych konsekwencjach. Nie będzie takiej dyskusji (na zarządzie), to była deklaracja pana Siemoniaka, zarząd o tym nie dyskutował„.

Rzecznik Platformy powiedział, że ze względu na demonstrację narodowców, którzy w sobotę w Katowicach powiesili na symbolicznych szubienicach zdjęcia europosłów PO, którzy zagłosowali za rezolucją PE, Platforma zamierza bronić swoich europosłów.

-„Nie może być tak, że grozi się komuś śmiercią za to, że głosował jako polski poseł w Parlamencie Europejskim” – mówił Grabiec. Jego zdaniem, zarzuty wobec europosłów Platformy „są absurdalne”.

W przyjętej rezolucji, Parlament Europejski wezwał polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych zapisanych w traktatach.

PE zainicjował też własną procedurę zmierzającą do uruchomienia art. 7 traktatu wobec Polski. W dokumencie znalazł się również apel PE do polskiego rządu, by potępił „ksenofobiczny i faszystowski” Marsz Niepodległości.

Przeciwko rezolucji głosowali europosłowie PiS; PO podzieliła się w tej sprawie (większość wstrzymała się od głosu, sześciu zagłosowało za przyjęciem), SLD wtrzymało się od głosu a eurodeputowani PSL nie wzięli udziału w głosowaniu.

16 listopada Siemoniak w Radiu Plus zapowiedział, że zarząd partii będzie rozmawiał o konsekwencjach dla europosłów PO, którzy zagłosowali „za” rezolucją PE.

Podkreślił wówczas, że Platforma „podziela treści, które są w rezolucji, krytyczną ocenę rządów PiS-u„. „Natomiast (Platforma) nie zgadza się, żeby nawet w formie miękkiej sugestii, pojawiało się ryzyko sankcji wobec Polski” – zaznaczył wiceszef PO.

Wolność24/ Radio Plus/ PAP