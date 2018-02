Polacy chcą odebrania 500 Plus najbogatszym. Jest odpowiedź rządu

Opublikowany kilka dni temu sondaż Pollster wykonany na zlecenie „Super Expressu” wykazał, że 81 proc. Polaków uważa, że program 500 plus nie powinien przysługiwać osobom mającym dochód przekraczający 10 tys zł. na głowę. Wiceminister pracy Bartłomiej Marczuk zdecydowanie zareagował na te doniesienia.

Według zastępcy szefa resortu pracy program 500 plus powinien pozostać powszechny. „Wprowadzenie progu 10 tys. to 5 mln oszczędności (z 24 mld) i 75 mln dodatkowych kosztów administracyjnych (trzeba sprawdzić dochód wszystkich). Czyli nie ma o czym mówić. Poza tym powszechność 500?plus to wielka zaleta” – napisał na Twitterze Marczuk.

Z takim postawieniem sprawy nie zgadza się przewodniczący „Solidarności”.”Brak górnego progu dochodowego w programie 500 plus jest niesprawiedliwością społeczną i nawet jak jego wprowadzenie jest droższe (konieczność weryfikacji), to i tak ten próg powinien być!” – komentuje nam Piotr Duda.

Podobne zdanie na ten temat ma poseł partii rządzącej Tadeusz Cymański.”Budzi wątpliwości to, że osoby zarabiające powyżej 10 tys. otrzymują 500 plus. Uważam, że program należałoby ograniczyć, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć np. dla samotnych matek z dziećmi czy osób niepełnosprawnych” – mówił dla „Super Expressu”.

Źródło: „Super Express”