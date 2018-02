Elisabeth Revol nie mówi całej prawdy w sprawie Tomka Mackiewicza. Tak uważa polska dziennikarka

Znana polska dziennikarka Anna Kalczyńska uważa, że francuska himalaistka Elisabeth Revol ma jeszcze dużo do powiedzenia w sprawie tragicznej wyprawy na Nanga Parbat i nie wyjawiła wszystkiego.

Czy prawda o tragicznej, domniemanej śmierci Tomasza Mackiewicza jest jak krojenie salami? Odkrywana kawałek po kawałku?

Pani Anna Kalczyńska, która doskonale zna język francuski, tłumaczyła na potrzeby „Dzień dobry TVN” wywiad Elisabeth Revol i potem dokonała analizy jej słów.

Wersja Elisabeth Revol brzmi następująco: rząd pakistański kazał jej zostawić Tomasza Mackiewicza na wysokości 7200 metrów, ponieważ, jak jej powiedziano, do polskiego himalaisty poleci śmigłowiec ratunkowy.

Anna Klaczyńska zauważyła, że Elisabeth Revol już po raz drugi straciła partnera w podobnych okolicznościach, z którym wspinała się tak wysoko.

Kalczyńska uważa, że Revol nie powiedziała wszystkiego i coś zachowała dla siebie w tej sprawie. Polska dziennikarka nie zakłada złej woli himalaistki i tłumacz to lukami w pamięci lub emocjami. Dziennikarka przy tym zauważa, że Revol jest osoba bardzo powściągliwą.

– Myślę, że jeszcze wiele pytań przed nami, jeszcze wiele nie zadano jej pytań i mam nadzieję, że uda nam się poznać jeszcze więcej szczegółów z tej dramatycznej wyprawy, bo wydaje mi się, że wiele jeszcze skrywa. Być może z powodu luk w pamięci, a być może z powodu emocji. Widać jednak, że jest niezwykle powściągliwą osobą, potrafiącą panować nad tym, co zdradza i co ujawnia. Być może uda nam się jeszcze dotrzeć do nowych faktów – stwierdziła Kalczyńska.

