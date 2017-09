Feministka Paulina Młynarska o „Seksmisji”: „Machulski powinien przeprosić za ten film”!

Znana feminista Paulina Młynarska-Moritz wezwała Juliusza Machulskiego, żeby przeprosił za „Seksmisję”! Według niej kultowy film to „koncert seksizmu”.

Juliusz Machulski powinien przeprosić za ten film. Jak sobie popatrzysz na to pod kątem stosunku do praw kobiet, jak włożysz kwestie mówione w „Seksmisji” w usta dzisiejszych polityków – nie do przejścia. To jest koncert seksizmu! – mówiła feministka w rozmowie z onet.pl.

Ja tego filmu nienawidzę. Chociaż mam poczucie humoru i oglądając, ryczałam ze śmiechu. Ja na czymś takim wyrosła – ubolewa.

To nie jest jej pierwsza kontrowersyjna wypowiedź. Młynarska-Moritz wcześniej dopuściła się ohydnej wypowiedzi na temat św. Matki Teresy z Kalkuty i to w dniu kiedy została kanonizowana.

Na konta Zgromadzenia Misjonarek Miłości spływały miliony dolarów od najmożniejszych darczyńców, jednak „święta” nie uważała za stosowne kupować za te pieniądze środków przeciwbólowych dla swoich cierpiących podopiecznych. Fascynowało ją cierpienie, które potrafiła gloryfikować ze swadą godną prawdziwej psychopatki – mówiła.

Paulina Młynarska wykonuje zawód aktorki, ma wykształcenie podstawowe. Jest córką niedawno zmarłego Wojciecha Młynarskiego, znanego artysty kabaretowego, poety, satyryka i kompozytora, jej siostrą Agata Młynarska, prezenterka telewizyjna.

