Idiotyczna ustawa już niedługo wejdzie w życie. Wtedy niedzielne zakupy zrobisz na Orlenie. Stacja szykuje prawdziwą rewolucję

Zgodnie z naszymi przewidywaniami ustawa o zakazie handlu w niedzielę, która już niedługo wejdzie w życie, będzie łatwa do obejścia. Zmieni się jedynie to, że po niedzielne zakupy nie pojedziemy już do galerii handlowej, ale na stację benzynową…

PKN Orlen planuje już w lutym dodać do obszarów swojej działalności ponad 20 punktów. Zgodnie z nową ustawą o zakazie handlu w niedzielę w ostatni dzień tygodnia działać będą stacje paliw.

Co takiego planuje wprowadzić Orlen? Przede wszystkim większą ilość jedzenia i picia w swojej ofercie, chodzi tu m.in. o sprzedaż owoców i warzyw, mięsa i wyrobów z mięsa, mleka, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych, cukru, czekolady, herbaty, kawy, kakao, przypraw, ryb, skorupiaków i mięczaków.

Czytaj więcej: Kobieta znalazła monetę o wartości ponad 70 tys. zł! „Jest zbyt cenna, aby ją zatrzymać”

To jednak nie wszystko, do tego dojdą ubrania i obuwie, artykuły użytku domowego, wyroby porcelanowych, ceramicznych i szklanych, środki czyszczące, perfumy i kosmetyki, wyroby farmaceutyczne i medyczne.

A ponadto elektryczne urządzenia użytku domowego, sprzęt radiowo-telewizyjny, artykuły fotograficzne i optyczne, elektryczne urządzenia grzewcze, nagrane taśmy audio i wideo, płyty CD i DVD.

Zmiany stacji paliw w mini supermarkety będą kolejnym przykładem na nieskuteczność działania państwa, które mimo nakładanych zakazów i nakazów nie jest w stanie zabić ludzkiej pomysłowości.

Zobacz także: UWAGA! Ceny ropy poszły mocno w górę! Według prognoz wkrótce za litr benzyny możemy zapłacić „piątaka”

Źródło: money.pl/next.gazeta.pl/nczas.com