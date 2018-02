Jonny Daniels atakuje Ziemkiewicza? Za co? Za prawdę!

Jonny Daniels, prezes i twórca fundacji From the Depths, zareagował na wpis Rafała Ziemkiewicza, który zaapelował o ekshumację w Jedwabnem. Między panami wywiązała się ostra dyskusja.

Skoro już mamy wojnę, apeluję do IPN – nie tylko apeluję, proszę, błagam – wykorzystajcie tę okazję by wreszcie przeprowadzić ekshumację w Jedwabnem – zaapelował za pośrednictwem Twittera Rafał Ziemkiewicz.

Publicysta przypomniał, że dekadę temu pomysł ten został porzucony na skutek nacisków środowisk żydowskich.

Na ten wpis zareagował Jonny Daniels, prezes fundacji From the Depths. Bo ten facet nie spowodował wystarczająco szkód w tym tygodniu. W co gra? – zapytał na Twitterze.

Jedyną gra, w jaką gram, jest prawda – odpowiedział Ziemkiewicz. Historyk i pisarz podkreślił, że jest gotów przeprosić za Jedwabne jeżeli książka Jana Tomasza Grossa okaże się prawdziwa. Podkreślił, że to w grobie są dowody, które wskażą jak było na prawdę.

Jonny Daniels jest prezesem fundacji „From the Depths”, której celem jest budowanie wspólnej przyszłości między Polakami a Żydami. Fundacja współpracuje z osobami ocalałymi z Holocaustu oraz ze społecznościami żydowskimi z całego świata, a szczególnie z Europy Wschodniej. Daniels ma też korzenie polskie.

The only game I play is the Truth. I would apologise for Jedwabne myself if JT Gross book is true – but in this grave are certainly evidences it isn't hidden. And this must be cleared.

(sorry but my english, if something is wrong)

— Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) February 4, 2018