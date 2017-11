Kaczyński zdradził, którzy ministrowie pożegnają się ze swoimi stanowiskami?! Te słowa prezesa PiS-u mówią wszystko

Jarosław Kaczyński był gościem „Wiadomości” w Telewizji Polskiej w poniedziałek wieczorem. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił oczywiście o najważniejszych „sukcesach” rządu Beaty Szydło, wskazał jednak też resorty, w których możemy spodziewać się zmian.

Rekonstrukcja rządu to jeden z tematów „wrzuconych” do zajęcia opinii publicznej. Obecnie tematem tym żyją wszyscy.

Jarosław Kaczyński wymienił dwa resorty, co do których ma zastrzeżenia po dwóch latach rządów. Kierują nimi ministrowie, którzy już wcześniej byli wymieniani w gronie tych do wymiany.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości co prawda nie wymienił nazwisk wprost, ale mówił o dwóch ministerstwach, czyli infrastruktury i budownictwa, zarządzanym przez Andrzeja Adamczyka oraz spraw zagranicznych, którego pracami kieruje Witold Waszczykowski.

Jest wiele różnego rodzaju kwestii takich jakby niedokończonych. Ceny autostrad nie spadły w sposób znaczący, a powinny spaść. Mamy do czynienia z różnego rodzaju pytaniami w ogóle w tej całej sferze infrastruktury. Sądzę, że dalej mogłyby pójść zmiany w polityce zagranicznej, a dokładnie jeżeli chodzi o przebudowę aparatu dyplomatycznego – mówił Kaczyński.

Źródło: dorzeczy.pl