Kolejna skandaliczna wypowiedz autorytetu lewactwa. „H…jnia Niepospolita” tak Gretkowska chce zmienić nazwę naszego kraju

Znana ze swoich antyrządowych, antypolskich i antykatolickich poglądów pisarka Manuela Gretkowska w niezbyt literacki sposób postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat sytuacji w Polsce. I ta wielka pisarska zrobiła błąd w słowie na ch…

„Rządzi nami Kościół i patriarchat, proponuję więc zmienić nazwę na H*jnia Niepospolita. Pierwsza i jedyna w Unii Europejskiej” – napisała na Facebooku pisarka. Wpis zniknął jednak dość szybko z jej profilu.

Czytaj też: Nawiedzona lewacka pisarka Manuela Gretkowska atakuje Polskę i Polaków: „Ten naród jest przerobiony przez Watykan i alkoholizm. Mieliśmy epokę romantyzmu, a teraz epokę debilizmu”

Lubiany przez pisarkę wulgaryzm (również w błędnej formie) był już używany w stosunku do przewodniczącego „Solidarności” Piotra Dudy za to, że manifestował poparcie dla zróżnicowanego wieku emerytalnego.

Dlaczego wczoraj jakiś *uj bez cycków wypowiadał się znowu za kobiety?” – pisała wówczas Gretkowska.

Kodowcy są oczywiście zachwyceni. Oto jedne z pochlebstw i wyrazów wsparcia dla ponoć „znanej” pisarki.

– Świetna i trafna nazwa

– Brawo Pani Manuelo!

– Jest Pani jedną z niewielu odważnych i mądrych kobiet w tej Polsce

Czy trzeba tu coś komentować?

Oto jak na te „literackie popisy” zareagował Twitter:

To moderna pisarka, ignoruje np. zasady ortografii. No chyba, że nie wie, że to się przez ch pisze.

— Viato (@_olga_01) 10 października 2017