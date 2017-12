Kolejna tragedia na drodze. 20-letni kierowca śmiertelnie potrącił babcię i jej wnuczkę

20-letni kierowca Audi A4 śmiertelnie potrącił w poniedziałek wieczorem babcię i wnuczkę. Do wypadku doszło w miejscowości Nowa Wieś (powiat nowosądecki, woj. małopolskie), droga krajowa nr 75 jest zablokowana.

Jak poinformował PAP rzecznik małopolskiej straży pożarnej Sebastian Woźniak, na miejscu trzy zastępy straży pożarnej zabezpieczają drogę. Dla samochodów został zorganizowany objazd. Utrudnienia mogą potrwać do ok. godz. 23.

Na miejscu policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Dariusz Łach z małopolskiej policji powiedział PAP, że babcia (69 lat) i wnuczka (12 lat) były reanimowane na miejscu, jednak bezskutecznie. Kierowca – według obecnych ustaleń – był trzeźwy.

20-latek jechał Audi A4 w kierunku Krynicy-Zdroju. Zarówno kierowca jak i ofiary byli mieszkańcami powiatu nowosądeckiego.

To kolejny wypadek śmiertelny z udziałem kobiet i dwudziestoletniego kierowcy.

Przypomnijmy – po godzinie 1 w nocy na ulicy Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskiemu kierowca mazdy potrącił na przejściu dla pieszych dwie wracające z pasterki kobiety w wieku 58 i 75 lat i oddalił się z miejsca zdarzenia.

„Starsza z kobiet wskutek odniesionych obrażeń zmarła, a druga w poważnym stanie przebywa w szpitalu” – poinformowała PAP kom. Ewa Libuda z KPP w Ostrowcu Św.

Po ponad dwóch godzinach policja zatrzymała 23-letniego mieszkańca miasta. „W chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał ponad promil alkoholu w organizmie. Ustalamy, czy to on był kierowcą mazdy, która brała udział w wypadku. Trwają też czynności mające na celu zabezpieczenie tego pojazdu” – dodała kom. Libuda.

Drugi wypadek miał miejsce w podwarszawskiej Kobyłce.

Do tragicznego wypadku doszło o godz. 1.24 na drodze wojewódzkiej 634.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z pojazdów zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, chcąc przepuścić osoby, które chciały wejść na przejście. Trzy kobiety weszły na to oznakowane przejście dla pieszych, niestety zostały śmiertelnie potrącone przez jadący z naprzeciwka pojazd citroen berlingo, kierowany przez 22-letniego mężczyznę” – poinformował PAP kom. Jarosław Florczak z wydziału komunikacji społecznej komendy stołecznej policji.

22-latek jechał z Zielonki w kierunku Kobyłki. Mężczyzna był trzeźwy. Został zatrzymany do dalszych czynności.

Jak dodał Florczak, „trwają czynności procesowe zmierzające do identyfikacji ofiar wypadku”. Dwie kobiety były w wieku ok. 30 lat, trzecia z nich miała ok. 60 lat. (PAP)

